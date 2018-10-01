Марафон в Кишиневе перессорил жителей столицы

В Кишиневе 30 сентября состоялся марафон, на который съехались бегуны из 50 стран мира, в том числе из России, США, Норвегии. Всего по улицам молдавской столицы пробежались около 18 тысяч человек.

Однако не всех горожан порадовал спортивный праздник. Дело в том, что из-за марафона полиция перекрыла для водителей центральные магистрали города. В итоге у многих оказались нарушены планы, недовольные активно изливали свое возмущение в соцсетях. Среди прочего в ход шли аргументы, что марафон это показуха ради пиара и заработка.

– До чего же осточертело - весь город парализован от того, что кто-то бегает, прыгает, катается на велосипедах... И главное, я не против спорта, наоборот - я только за! Бегите, прыгайте, достигайте новых высот, приучайте молодое поколение, но почему в центре города?! Есть Valea Morilor и куча других загородных трасс и мест, – написала кипящая гневом Наталия в группе "Город без маршруток" в Facebook.

Многие поддержали женщину, сообщив, что добирались привычным маршрутом по 2-3 часа. Один из комментаторов отметил, что было бы достаточно перекрыть от мединститута и до Измаил. Марафонцам предлагали бегать в парках или за городом.

Другие возразили, отметив что марафон – это нужный городу и объединяющий жителей спорт. Комментатор по имени Николай добавил, что во время марафона центр города перекрывают во всем мире, однако делают это продумано, открывая объезды и дополнительные маршруты для общественного транспорта. В поддержку праздников городского бега Николай также заявил, что ради политических акций, концертов и праздников центр перекрывают гораздо чаще.

В защиту марафона красноречиво высказался один из его организаторов по имени Дмитрий. Он заявил, что марафон уже четвертый год подряд терпит убытки, так что о прибыли речь не идет. Дмитрий напомнил, что такие масштабные акции служат развитию туризма.

– Сегодня в марафоне участвовало 500 иностранцев из 50 стран. С родственниками и друзьями - это более 1000 туристов, которые оставили в стране не менее полумиллиона евро. Плюс они узнали про существование Молдовы, про ее культуру, гостеприимство и расскажут об этом друзьям, – написал он в Facebook.

Дмитрий подчеркнул важность мероприятия и для жителей Молдовы. Марафон – это то, что объединяет жителей страны вне зависимости от политических и прочих взглядов, заявил он.

Также Дмитрий отметил, что марафон помогает людям с ограниченными возможностями, так как они тоже принимают участие в забеге и для многих это единственная возможность выбраться в город.

– И вы предлагает провести его за городом и показать иностранцам Мунчешты? Или может пусть колясочники переломают себе руки-ноги на асфальтных ямах Дурлешт? А может вообще закрыть этот марафон, чтобы кто-то мог на 15 минут быстрее дойти на базар и купить брынзы? Если так, то тогда у нашей страны нет шансов, – завершил свое обращение защитник марафона.

Ранее стало известно, что победителем марафона стал кениец Бенжамин Кипроп Серем, который пробежал дистанцию в 42 километра за 2 часа 18 минут и 13 секунд.