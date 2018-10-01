Кто ж их посадит?! Они же судьи: Как в Кишиневе лихо проворачивали дела с квартирами

Богатенькие судьи получали жилье, предназначенное для нуждающихся, по дешевке, а затем сбывали по рыночным ценам.

Они купили квартиры по льготным ценам, после чего продали недвижимость по рыночной цене. Это «бизнес» нескольких судей, которые в 2017 году приобрели новое жилье по выгодным ценам. Льготные квартиры, которые стоили намного меньше рыночных цен, были частично построены на государственные деньги для продажи сотрудникам судебных органов, получающих низкую заработную плату.

У некоторых судей было два-три дома, но они оказались в списке тех, кто нуждался в жилье. Репортеры Центра журналистских расследований "Антикоррупция" представили список квартир, которые стали собственностью судей, и обнаружили, что некоторым не нужно жилье, поэтому они продали быстро недвижимость, а другие уволились вскоре после того, как их жилплодь стала больше. Есть также те, кто «забыл» включить приобретенную недвижимость в декларации.

Более 120 сотрудников судебных органов получили в прошлом году жилье в трех многоэтажках, построенных на улицах Романэ, Чевкары и Христо Ботева в столице. Один квадратный метр стоил им от 300 до 360 евро (самыми дешевыми являются апартаменты на верхнем этаже). Для сравнения: рекламные сайты предлагают цены на несколько сотен евро выше в этих же домах - от 500 до 550 евро за квадратный метр на улицах Романэ и Чевкары и около 700 евро за м.кв. на улице Христо Ботева.

Необъявленная квартира магистрата Надей Тома Верховного суда

Судья Верховного суда Надежда Тома владел отдельным домом площадью 107,9 квадратных метров в пос. Кодру (Кишинев), когда он получил трехкомнатную квартиру площадью 101,1 метр квадратный в доме на ул. Христо Ботева, построенном для работников суда сектора Рышкановка. Согласно данным кадастра, новое жилье оценивается почти в 689 тысяч леев. Контракт на инвестиции в строительство был подписан в конце мая 2017 года и актом передачи-получения в середине февраля 2018 года. День, когда квартира была зарегистрирована в кадастре - 15 марта - совпадает с датой заполнения декларации Надеждой Тома, куда новое жилье вписано не было.

В 2017 году годовой доход семьи Тома составлял 320 000 леев - сумма, состоящая из зарплаты судьи, пенсии мужа и продажи автомобиля. В главе «долги» в декларации у Надежы Тома - впечатляющие суммы: в 2016 году были взяты два кредита, один из них - 20 606 евро, который должен был быть возвращен к 2017 году, другой - 15 000 евро, надо вернуть до 2026 года. В 2017 году судья также получила ссуду в размере 36 000 евро со сроком погашения в 2018 году. В текущем году был взят четвертый кредит на сумму 10 000 евро,он должен быть возвращен к 2028 году. Для всех кредитов процентная ставка равна нулю. Я позвонил в Верховный суд, чтобы получить комментарий от Надежды Тома. Выслушав вопрос, помощник сообщил, свяжет нас с судьей, но этого так и непроизошло.

Репортер Центра журналистских расследований приводит множество примеров и доказательств непонятных манипуляций с квартирами среди судей. Ясно одно: полученные полу-государственное жилье приобретается судьями исключительно для того, чтобы улучшить не свои жилищные условия, а финансовые.

МАРИАНА КОЛУН