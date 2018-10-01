Ежедневно в Молдове регистрируют по три случая заболевания раком молочной железы

Три случая заболевания раком молочной железы ежедневно регистрируют в Молдове. В основном патологию обнаруживают у женщин старше 50 лет. Таковы данные Министерства здравоохранения.

Сегодня ведомство запускает информационную кампанию о методах диагностики и лечения рака молочной железы. Только в Кишиневе в прошлом году зафиксировали почти 350 случаев заболевания.

У 102 пациенток диагностировали рак на поздней стадии. В Бельцах зарегистрировали 48 пациенток, 17 - на третьей и четвертой стадии болезни.Ежегодно от рака молочной железы в мире умирают примерно 77 тысяч женщин, 40% из них не достигли возраста 65 лет.