Бегун из Кении установил рекорд Кишиневского Международного Марафона

Сегодня, 30 сентября, на четвертом Международном Кишиневском Марафоне был установлен новый рекорд: 42 км за 2 часа 16 минут 38 секунд. Рекордсменом стал Бенжамин Кипроп Серем, бегун из Кении. Этот результат стал самым лучшим за всю историю проведения Кишиневского Марафона.

Бенжамин Кипроп Серем путешествует по всему миру, принимая участие в различных международных соревнованиях по бегу, где показывает невероятные результаты. Так, например, в апреле этого года он принял участие в Харьковском марафоне в Украине, где также установил рекорд — 2 часа 18 минут и 13 секунд.

Напомним, что в четвертом Кишиневском Международном Марафоне принимают участие представители 50 государств мира, среди которых Словения, Норвегия, США, Кения и Российская Федерация. Всего в спортивном мероприятии принимает участие 18000 человек. Этот забег можно назвать самым масштабным за всю историю проведения соревнований по бегу в Республике Молдова.