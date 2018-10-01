Общество Неустойчивый характер погоды, дожди и легкое потепление: прогноз погоды на неделю (ТАБЛИЦА) В первую неделю октября ожидается неустойчивый характер погоды. В понедельник, 1 октября, днем ожидается от +16 до +21 градуса Цельсия, ночью столбики термометров покажут +4 - +9. На юге страны пройдет небольшой дождь. Во вторник и среду погода в дневное время существенно не изменится, а ночью воздух прогреется от +7 до +12 градусов. В северных и центральных регионах возможны осадки. В четверг, согласно прогнозам, похолодает на несколько градусов: +12 - +17 днем и +4 - +9 – ночью. В пятницу и субботу синоптики обещают +15 - +20 градусов днем и +4 - +9 градусов ночью. В воскресенье температурный максимум ожидается на уровне +19 - +21 градуса в дневное время. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов.



Более подробный прогноз погоды смотрите по ниже приведенной таблице:

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