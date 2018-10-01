За что молдавские родители могут подать коллективный иск в Европейский Суд по правам человека

Известный адвокат Фадей Нагачевский объявил о готовности помочь родителям, чьим детям отказали в приеме в школу из-за отсутствия той или иной прививки.

Адвокат готов подготовить и обратиться с коллективным иском в Европейский Суд по правам человека в связи с ограничением к одному из базовых прав – права на образование.

При этом адвокат не отрицает необходимости вакцинировать детей, однако выступает против того, чтобы государство таким образом шантажировало родителей. Ранее он публиковал материалы, связанные с массовыми закупками вакцин и разницей в ценах закупок, намекая на скрытый финансовый интерес тех, кто причастен к закупкам и проведению вакцинации.