Румынский сенат не разрешил гражданам Молдовы работать в Румынии

Румынский сенат отклонил законодательное предложение, которое позволило бы получить доступ к рынку труда Румынии гражданам из Республики Молдова и других государств, не являющихся членами Европейского Союза.

Законодательное предложение, оказавшее бы влияние как на румынский рынок труда, так и на румынские этнические группы в исторических общинах за пределами границ, было направлено на завершение правительственного постановления № 25/2014 относительно занятости и отчуждения иностранцев на территории Румынии, а также для внесения изменений и дополнений в некоторые нормативные акты, касающиеся режима иностранцев в Румынии, передает nokta.md со ссылкой на unimedia.md

Это предложение было инициировано 3 мая 2018 года депутатом Константином Кодряну вместе с депутатом Петром Мовилэ, заместителем председателя парламентской группы ПМП, а также многими другими румынскими профсоюзами из Партии народного движения, Национальной либеральной партии и Социал-демократической партии.

Инициатива предусматривала завершение ПП № 25/2014 с новым письмом со следующим содержанием: «n) иностранцы, говорящие на румынском уровне B1 или B2, граждане Республики Молдова и других государств, в которых есть румынские общины могут работать на территории Румынии на срок, не превышающий один год». Это положение снимает с работодателя обязательство получить уведомление о занятости румын из стран, не входящих в ЕС.

Законопроект получил положительные заключения от Законодательного совета и экономического и социального советов. В то же время, правительство Дэнчилэ не одобрило это законодательное предложение.