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Общество
Детский сад на Буюканах приостанавливает свою деятельность
01.10.2018

Детский сад №.113, расположенный в секторе Буюканы, в течение следующих двух недель не будет работать.

Объявление было сделано на еженедельном заседании служб примэрии главой управления образования сектора Буюканы, сообщает Noi.md.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, в течение двух недель дошкольное учебное заведение будет закрыто для ремонтных работ, которые не были проведены в течение лета по ряду причин.

По словам главы управления сектора Буюканы, каждый родитель был проинформирован об этом решении, и все, кто попросил о месте в детсаду, были распределены в близлежащие детские сады.

Несмотря на это, ситуация вызвала недовольство временно исполняющего обязанности примара столицы Руслана Кодряну.

Он  потребовал, чтобы такие ситуации больше не повторялись, поскольку они создают неудобства для десятков родителей, которым приходится решать, с кем оставлять своих детей, когда они уходят на работу.


 
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