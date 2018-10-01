1 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Авто
Началась проверка столичных маршруток
01.10.2018

В столице сегодня начинают техническую проверку пассажирских микроавтобусов.

Не соответствующие требованиям маршрутки снимут с рейсов, а администраторов лишат лицензий на пассажирские перевозки. Техпроверка микроавтобусов продлится до 13 октября.

Ранее рейды для контроля технического состояния маршруток проводили столичные полицейские. Они выявили целый ряд нарушений.

В том числе неисправности тормозной системы и рулевого механизма, неполадки с фарами и сигнальной системой, некорректное перепроектирование микроавтобусов и отсутствие техосмотра. Полицейские выписали 21 штраф, а один микроавтобус оставили без номерного знака.


 
Количество просмотров:
61
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.