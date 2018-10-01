Авто Началась проверка столичных маршруток В столице сегодня начинают техническую проверку пассажирских микроавтобусов. Не соответствующие требованиям маршрутки снимут с рейсов, а администраторов лишат лицензий на пассажирские перевозки. Техпроверка микроавтобусов продлится до 13 октября. Ранее рейды для контроля технического состояния маршруток проводили столичные полицейские. Они выявили целый ряд нарушений. В том числе неисправности тормозной системы и рулевого механизма, неполадки с фарами и сигнальной системой, некорректное перепроектирование микроавтобусов и отсутствие техосмотра. Полицейские выписали 21 штраф, а один микроавтобус оставили без номерного знака.

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