Новая шкала подоходного налога начала действовать в Молдове

Поправки в налоговое законодательство страны начали действовать с 1 октября. Сегодня вступили в силу поправки в налоговое законодательство, одобренные парламентов в июле 2018 года. Наиболее важным нововведением стало введение плоской шкалы подоходного налога для физических лиц в размере 12%.

Помимо этого был увеличен необлагаемый подоходным налогом ежемесячный доход с 940 до 2 тысяч леев. Были снижены и квоты налогообложения социальных выплат. Теперь работодатели будут платить на 5% меньше в бюджет социального страхования.

– Мы провели колоссальную работу для того, чтобы разъяснить бизнесу и рядовым гражданам суть и все детали этих изменений, направленных на развитие экономики страны. Не в последнюю очередь хочу отметить гибкость, проявленную Налоговой службой, ведь все эти изменения предполагают и серьёзные перемены в практическом смысле. Например, предлагаю вам изучить переориентацию работы ГНС с 1 октября 2017, – заявил в Facebook генеральный госсекретарь Министерства финансов Ион Кику.

Прогнозы Минфина по налогооблагаемой базе и сбору налогов на ближайшую перспективу выглядят радужными. Рост поступлений за три триместра 2018 года составил в государственный бюджет – 16,74%, бюджет социального страхования – 13,59%, бюджет обязательного медицинского страхования – 14,10%, а в местные бюджеты – 12,92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.