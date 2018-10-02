Андриан Канду: В историю мы войдем как те, кто дал народу возможность выбирать своего представителя...

В интервью порталу ТРИБУНА председатель парламента Андриан Канду рассказал о приоритетах заключительной сессии нынешнего созыва парламента, о том, в какой степени предстоящие парламентские выборы коснутся деятельности депутатов, о своем визите в США, о подготовке ДПМ к выборам, а также о других важных аспектах нынешней политической ситуации.

T.: Господин Канду, депутаты приступили к заключительной сессии парламента нынешнего созыва. Как будет работать законодательный орган в ближайшие месяцы?

A. К.: Парламент будет работать в соответствии с действующим законодательством. Началась осенняя сессия, и депутаты уже месяц работают в комиссиях, проводят встречи с избирателями, а 27 сентября начались пленарные заседания. Надеюсь, что в ходе этой заключительной сессии депутаты мобилизуются, и успеют принять законы, соответствующие интересам граждан Молдовы, с наименьшими популистскими отклонениями. В то же время, мы понимаем, что будущие парламентские выборы отразятся на работе парламента. Тем не менее, от имени большинства, могу сказать, что в приоритете будут дела, а не слова.

T.: Каковы приоритеты заключительной сессии парламента?

A. К.: У нас есть важные социальные и экономические проекты. Нужно утвердить бюджет, чтобы страна вступила в новый год с вовремя выплачиваемыми зарплатами и пенсиями, и с функциональными учреждениями. И до выборов, и после них есть жизнь, и соответственно, у экономических агентов должно быть четкое представление о том, как они будут работать в дальнейшем. У нас есть вопросы, нуждающиеся в парламентском контроле, и мы должны хорошо делать свою работу до истечения срока полномочий, поэтому повестка дня парламента будет загруженной.

T.: В общем, как вы оцениваете эффективность действующего парламента, и какой след нынешний состав парламента оставит в истории? Как вы оцениваете деятельность депутатов по шкале от 1 до 10?

А.К.: Парламент – неоднородный орган. Мы все являемся избранниками народа, все очень разные, и к сожалению, иногда слишком разные для того, чтобы иметь однозначное видение, которое было бы в равной мере актуально для Республики Молдова. Оценивать нашу деятельность должны избиратели, и в начале следующего года, они смогут это сделать, проголосовав за тех, кому они доверяют. В историю мы войдем как депутаты, предоставившие людям возможность выбрать депутата, который представит именно их, проголосовав по новой избирательной системе. Среди новшеств, введенных нынешним законодательным органом, я бы отметил ввод парламентского контроля. Мы диверсифицировали инструменты влияния на исполнение законов. Парламент не только голосует, но и контролирует применение законодательства, а также оценивает воздействие законов с целью их последующей корректировки. Также в нынешнем созыве мы сделали деятельность парламента более открытой и поощряли участие людей в процессе принятия решений. Есть вещи, которые мы начали применять, и которые уже работают.

T.: Как повлияют на деятельность парламента приближающиеся парламентские выборы?

A. К.: Как обычно. Будет много популистских проектов, много пустых заявлений и бесполезных споров, много демагогии, но я надеюсь, что будет больше хороших инициатив, соответствующих ожиданиям людей. В качестве председателя парламента, я приложу все усилия, чтобы на повестке дня парламента были важные вещи, которые заслуживают внимания, и могут сделать жизнь людей лучше.

T.: Говорят, что может быть изменена дата проведения выборов. Как вы прокомментируете эти заявления, и возможен ли такой сценарий событий?

A. К.: Есть Постановление парламента Республики Молдова о проведении выборов 24 февраля 2019 года. Другого решения парламент не принимал, таких инициатив не поступало, и у нас нет такого намерения.

Т.: Также говорят, что местные выборы могут пройти наряду с парламентскими. Насколько это возможно?

A. К.: И у местных избранников, и у депутатов парламента, срок полномочий одинаковый, только истекает он в разное время. Выборы проводятся по истечению этого срока, не ранее. Таковы правила.

T.: Начала ли ДПМ подготовку к выборам? Когда будут объявлены кандидаты по одномандатным округам, или, как минимум, когда вы приступите к их поиску?

A. К.: ДПМ готова к выборам. Очень скоро мы сообщим все подробности.

T.: Вы лично будете баллотироваться, и если будете, то по списку, или по одномандатному округу?

A. К.: Ответы на эти вопросы вы узнаете чуть позже.

T.: Чем, по вашему мнению, завершатся следующие парламентские выборы?

A. К.: Избранием нового парламента. Власти предпримут все предусмотренные законодательством меры, чтобы выборы прошли свободно, справедливо и демократично. Самое главное, чтобы все поняли, что на парламентских выборах мы выбираем власть на последующие четыре года. Я верю в способность наших граждан делать правильный выбор.

Т.: Недавно вы побывали с рабочим визитом в США в качестве зампреда ДПМ. Какова была цель визита, и каковы его результаты?

A. К.: Этот визит был очень продуктивным, и я провел ряд важных встреч с официальными лицами США. Это укрепило мою уверенность в том, что в лице США у нас есть хороший и сильный друг за океаном. США подтвердили поддержку реформ и их продолжение. Важным достижением стала резолюция Сената США о поддержке Молдовы и обеспечению безопасности граждан страны.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине