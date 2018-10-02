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Общество
Прогноз погоды в Молдове: какие сюрпризы готовит бабье лето
02.10.2018

Похоже, в Молдову приходит бабье лето. По прогнозам метеорологов, сегодня в нашей стране ожидается ясная и солнечная погода, сообщает Sputnik.

Синоптики обещают до плюс 18-19 по Цельсию, преимущественно без осадков. Легкий ветер, скоростью до 8 км/ч, также придаст свежести первому дню новой недели.

Солнечная погода в стране продержится не долго. Уже во вторник и среду на большей части территории республики ожидаются проливные дожди.

Пасмурно будет и в четверг, 4 октября, когда днем столбики термометров по стране покажут лишь до плюс 15 по Цельсию.

Народные приметы

В народе 1 октября начинали собирать шиповник. Уже тогда знали, что он не только обладает приятным вкусом и ароматом, но также способен помочь в борьбе с различными заболеваниями.

В это время журавли улетали в теплые края. Люди наблюдали за птицами, и когда видели клин, то кричали: «Колесом дорога!». Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла, и их отлет предвещает холода. Так что, старались отсрочить приход зимы. Правда, в это время все равно наблюдались первые заморозки.


 
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