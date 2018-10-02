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Происшествия
В Молдове попытались потребовать взятку у иностранца, но не вышло
02.10.2018

Коррупция не пройдет: бдительный иностранец сдал сотрудников таможни, требовавших у него деньги. Сотрудница таможенного пункта в Международном аэропорту Кишинева задержана офицерами Национального антикоррупционного центра по подозрению в вымогательстве и взяточничестве (НАЦ).

По данным пресс-службы ведомства, подозреваемая предлагала откупиться иностранцу, который на въезде в страну не задекларировал крупную сумму денег.

Иностранец выплатил 200 фунтов стерлингов, чтобы нарушение не было оформлено в соответствии с законом.

"Задержание прошло при поддержке Управления внутренней безопасности таможенной службы в момент передачи взятки, подозреваемую задержали с поличным", — говорится в сообщении. 

Ее поместили в изолятор Национального антикоррупционного центра на 72 часа. Открыто уголовное дело по факту пассивной коррупции, если вину женщины признают, ей грозит до десяти лет тюремного заключения.

Продолжается расследование.


 
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