Бывший судья КС о Додоне: Причин для начала процедуры импичмента более чем достаточно

Президент Игорь Додон столько раз нарушал Конституцию, что встает вопрос о его профпригодности. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал бывший судья Конституционного суда Николай Осмокеску. По его словам, для импичмента президенту есть все основания.

"С тех пор, как господин Додон занял пост президента, он неоднократно допускал серьезные нарушения Конституции, имевшие негативные последствия. Причин для начала процедуры импичмента более чем достаточно".

Эксперт не исключает, что президент и дальше намерен нарушать Конституцию, так он уже заявил о нежелании подписывать ряд законов.

Конституционный суд четырежды временно передавал полномочия главы государства спикеру или премьеру из-за отказа назначать министров и промульгировать повторно одобренный закон.