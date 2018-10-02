Советник-социалист Александр Одинцов будет баллотироваться по 25-му округу

Партия социалистов представила своего первого потенциального кандидата на будущих парламентских выборах по одномандатным округам в Кишиневе. Им стал муниципальный советник Александр Одинцов, который намерен баллотироваться по 25-му округу (сектор Центр-Ботаника). Согласно новой смешанной системе выборов, в столице 11 одномандатных округов.

Как передает "ИНФОТАГ", презентация кандидата состоялась в понедельник возле кинотеатра "Gaudeamus" под девизом "Хватит девяти лет хаоса!", в ней приняло участие около 100 сторонников партии.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный отметила, что "необходимо сказать твердое "нет" этой власти, которая девять лет кряду занимается разрушением Молдовы, борется против принципов государственности республики, и делают все, чтобы РМ исчезла, как самостоятельная страна".

"Молдова - это маленькое государство, и при профессиональном, умном руководстве-государственников, можно в кратчайшие сроки сделать из республики "конфетку". Александр Одинцов - настоящий боец, командный игрок, на которого всегда можно положиться, он сумеет многое сделать и для Кишинева, и республики, в целом", - сказала лидер социалистов.

Исполнительный секретарь ПСРМ, депутат парламента Влад Батрынча сказал, что "граждане хотят справедливости, им не нужен этот режим разрушающий экономику, историю, культуру Молдовы, на парламентских выборах будем бороться не за победу Партии социалистов, а за победу всего молдавского народа".

Депутат Адриан Лебединский сказал, что "ПСРМ - единственная сила, которая может обеспечить светлое будущее Молдовы".

Александр Одинцов отметил, что надеется на победу, чтобы "вновь вернуть Кишиневу и республике былое процветание".