Майя Санду: Россия хочет сделать из Молдовы буферную зону, что будет очень опасным для Румынии

Лидер ПДС опасается возвращения к вопросу о федерализации Молдовы.

Российское влияние растёт колоссально. По этому сценарию может сохраниться и углубиться теория буферной зоны. Этого желает Россия — сохранить нас в качестве буферной зоны между Западом и зоной, которую она контролирует. Такие заявления сделала лидер ПДС в интервью румынскому изданию RFI.

По ее словам, такой сценарий подходит «коррумпированным политикам Кишинева».

В буферной зоне легче навязывать свои правила, нарушать законы, оставаться у власти против воли народа, воровать и оставаться безнаказанными. Особенно учитывая то, что в последнее время власть раскрыла свои планы по созданию оффшорной зоны на территории Молдовы. Это создает большую опасность для Румынии. За последние 6 лет было отмыто около 30 миллиардов долларов, это грязные деньги из России. Они планируют продолжить это преступное финансирование, — заявила Санду.

Лидер ПДС подчеркнула, что Молдове нужна поддержка Румынии в виде мессаджей к нынешней власти. По ее словам, Румынию должно интересовать то, что происходит в Молдове, поскольку мы возвращаемся к большой опасности — риску федерализации Молдовы.

— Это значит одно — еще большее присутствие России в Молдове. В связи с этим Румынии стоит быть более заинтересованной в том, что происходит у нас. Если случится такое несчастье, и будет реализован план федерализации, тогда у Румынии будет граница с Россией, — предупредила Майя Санду.