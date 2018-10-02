Претор сектора Центр обвинил «русскоязычных рабочих» в том, что проехал по тротуару

Претор столичного сектора Центр, которого сняли на видео едущим по тротуару на внедорожнике, заявил о вынужденных обстоятельствах.

Павел Русу не стал отрицать, что нарушил правила дорожного движения, однако тут же поспешил снять с себя вину за этот проступок. Он заявил, что был вынужден пойти на нарушение из-за «русскоязычных рабочих», устанавливавших знаки дорожного движения на улице 31 Августа 1989 года.

- В четверг улица 31 августа спустя долгое время была разблокирована. Вечером у меня была встреча с жителями этой зоны. Пока я ехал на место встречи, то заметил, что 31 августа снова заблокирована русскоязычными рабочими, которые устанавливали знаки дорожного движения. Из-за нехватки времени я был вынужден съехать на тротуар. Я опаздывал, - рассказал претор сектора Центр для Deschide.MD.

Чиновник также заметил, что если этот случай попадет в поле зрения полиции, то он готов заплатить штраф.

Как выяснили сотрудники издания, автомобиль, за рулем которого находился претор, был взят им в аренду. Его собственный автомобиль Range Rover Vogue в это время находился в ремонте. Согласно декларации о доходах и имуществе, автомобиль Land Rover Vogue 2007 года он приобрел в 2016 году за 84 тысячи леев (4,2 тыс. долларов). При этом цена подержанного автомобиля Range Rover начинается от 10 тысяч леев, а новый можно купить за сумму от 50 до 80 тыс. евро, в зависимости от сборки.

Претора столичного сектора Центр Павла Русу застали за ездой на большом внедорожнике по тротуарам в центре Кишинева.

Чиновник на черном Range Rover выехал на тротуар, чтобы объехать пробку. Машина упорно двигалась вперед, не смотря на гуляющих людей и многочисленных очевидцев.