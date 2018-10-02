Максим Лебединский: Конституционный суд, по сути, присвоил себе полномочия парламента

Советник президента Максим Лебединский считает, что ситуация, в которой президент Республики Молдова Игорь Додон несколько раз был временно отстранён от должности на короткое время, появилось после того, как в одной из своих постановлений Конституционный суд, по сути, присвоил себе полномочия парламента. КС постановил в своем решении, что постановления Конституционного суда идентичны тексту Конституции и его интерпретации равны тексту Конституции. По его словам, в этом кроется вся проблема. Такое мнение он высказал в ходе 94-х публичных дебатов на тему: „Отстранение от должности Президента: законность, институциональная блокада, политическое противостояние” из цикла ”Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

„Не найти ни одного нормативного акта, ни одного предложения в тексте Конституции, где было бы сказано, что решения Конституционного суда равны конституционным законам. Есть только два способа изменения Конституции - через парламент и, соответственно, через референдум, в котором участвуют граждане Республики Молдова. Таким образом, становится понятным, что КС взял на себя определенные полномочия, которые ему не принадлежат и не могут принадлежать. Впоследствии, КС расширил клятву президента Республики Молдова, которая, на самом деле гласит, что президент обязан гарантировать суверенитет, уважать Конституцию и законы Республики Молдова, однако Суд, в одном из своих решений, заявил, что президент обязуется также соблюдать и постановления КС, и любое нарушение этих постановлений якобы является нарушением присяги”, - отметил советник, добавив, что КС каждый раз расширяет свои полномочия через собственные решения.

Максим Лебединский добавил, что пример Бельгии, на который ссылается КС, это единственный в мировой истории пример, когда лидер государства был временно отстранен от должности. Однако, по его словам, важно то, что король Бельгии сам дал согласие на отстранение от должности для того, чтобы премьер-министр подписал документ вместо него из-за религиозных соображений, которые противоречили интересам государства. По его мнению, случай Бельгии не может быть сравним с Республикой Молдова. „Конституционный суд не имеет абсолютно никакого законного права брать за основу своего решения определенные прецеденты, тем более из других стран. Если взять основной вопрос – случай возник не в результате непосредственного отказа г-на президента утвердить этих двух министров, проблема возникла при толковании ст. 98, ч. 6. Точнее, даже раньше”, - заявил Максим Лебединский.

Советник президента отме6тил, что своим обращением о толковании Конституции, правительство „признало, что не инициирует процедуру импичмента президента, учитывая, что президент пользуется большой поддержкой в обществе”. Советник президента считает, что когда президента вынуждают поступать вопреки своей воле и принципам, он не может быть заменен кем-то, потому что любой человек, который занимает государственную должность, в случае, если противоречит интересам власти или иной стороне, должен быть отстранён.

На вопрос почему президент все еще находится в должности после того как нарушил Конституцию, Максим Лебединский отметил, что, если правительство или парламент считают, что президент нарушил Конституцию, и это на самом деле является преступлением, тогда он должен быть привлечен к уголовной ответственности: „Если кто-то считает, что это нарушение, и президент должен быть отправлен в отставку за такое нарушение, то пусть власть начинает эту процедуру”.

94-е дебаты „Отстранение от должности Президента: законность, институциональная блокада, политическое противостояние” организованы Информационным агентством IPN и Radio Moldova в рамках проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.