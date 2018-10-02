Игорь Боцан: В Республике Молдова президент отстранен от должности новым способом

В Республике Молдова президент отстраняется на определенный период не из-за того, что он не может выполнять свои функции, а из-за определенных причин, и это является чем-то новым. Четыре раза глава государства был отстранен от должности не из-за физических или иных причин, а из-за отказа подписывать документы. Все это заслуживает особого внимания. Такое мнение высказал постоянный эксперт проекта Игорь Боцан в ходе публичных дебатов, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Эксперт напомнил, что год назад правительство обратилось в Конституционный суд для преодоления кризиса. Речь шла об отказе главы государства подписать определенный указ. С того момента отстранение президента было сделано неоднократно. Игорь Боцан утверждает, что отстранение не было сделано из-за невозможности выполнения обязанностей, как предусматривает Конституция, а из-за отказа. Эксперт считает, что проблема заключается в ст. 91 Основного закона, которая предусматривает временное исполнение обязанностей президента, и говорит о временной невозможности исполнения главой государства своих обязанностей.

„С моей точки зрения, толкование Конституционным судом ст. 91 заменяет понятие невозможно, „не может”, понятием „не хочет”. И вторая замена - происходит замена категории „время” на категорию „причина”. Возникает парадоксальная ситуация. Нам говорят, что он не может осуществлять свои полномочия из-за определенной причины. Понятие „время” заменено понятием „причина”, - сказал эксперт проекта Игорь Боцан.

По его мнению, международная практика объясняет термин „глава государства не может” физическими и моральными причинами. Физическая невозможность предполагает, что глава государства болен или исчез, например. Моральная невозможность может быть объяснена по примеру Бельгии, когда отстранение происходит по религиозным соображениям. Конкретно, король католик не захотел подписывать указ, который предусматривал право на аборты. „В случае Республики Молдова – ситуация совсем другая. Есть вещи, которые с моей точки зрения, не вписываются в международный опыт, это чисто молдавская практика”, - пояснил эксперт.

По мнению Игоря Боцан, если глава государства отказывается подписывать что-либо, Конституционный суд говорит, что он временно не может выполнять полномочия, но временная невозможность, предусмотренная в Конституции, не приравнивается к периодическому или частому отказу главы государства промульгировать документы. Решение Конституционного суда касается политической целесообразности. „Уважаемые депутаты, есть процедура отставки главы государства, у вас есть решение, если он не хочет подписывать, и в самом деле не хочет, у вас есть решение в Конституции, почему ищете альтернативные непостижимые решения?”, - отметил Игорь Боцан.

Эксперт считает, что когда глава государства нарушает Конституцию, парламент может начать процедуру отстранения и отставки. Игорь Боцан не понимает, почему Конституционный суд не настаивает на этом обязательстве. В случае президента Конституционный суд настаивает на том, что он обязан, но не настаивает на том, что и парламент обязан. „Я считаю, что это дело политического противостояния между двумя политическими сторонами. Если делается подмена понятий, то временная невозможность не означает периодический или частый отказ. В Конституции есть решение: процедура отстранения и отставка”, - подытожил Игорь Боцан.

94-е дебаты „Отстранение от должности Президента: законность, институциональная блокада, политическое противостояние” организованы Информационным агентством IPN и Radio Moldova в рамках проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.