Жилья продажа – денег пропажа: В Молдове владельцы недвижимости могут потерять тысячи евро из-за хитрых риэлторов

Бывшие молдавские гастарбайтеры, а теперь граждане европейских стран перестают сдавать свои квартиры в Молдове и начинают их продавать.

Последняя стадия иммиграции молдавских граждан наступила: сдавать свои квартиры в Молдове они перестают и начинают их продавать. Сдавать больше невыгодно. Если раньше получить деньги за годовую аренду квартиры (в среднем, 100 евро в месяц за однокомнатную) или найти новых квартиросъемщиков было поводом приехать в Молдову, повидаться с родственниками, друзьями и, в конце концов, с покинутой страной, то теперь в этом нет необходимости. Родственников и друзей почти не осталось — кто-то уехал, а с кем-то дружба с годами сошла на нет. А чувств к родине у многих не осталось. У большинства, как они сами признаются, приезд в Молдову вызывает депрессию и желание поскорее уехать.

Один из них — мой друг, проживающий 17 лет в Германии. Свою однокомнатную квартиру на Ботанике все эти годы он сдавал. Но приезжать в Молдову хочется все реже — в Германии вся семья. 1200 евро, полученные за год сдачи квартиры в аренду, не та сумма, ради которой нужно тратить время, деньги и силы, чтобы найти новых арендаторов. В конце октября нынешние квартиранты съезжают.

- Сдавать, правда, смысла нет, больше «геморроя», - подытожил семейный совет мой друг и сообщил, что решение принято - квартиру надо продавать.

Деньги от продажи квартиры, хоть и небольшие по немецким меркам, семья сможет использовать как часть первого взноса на покупку квартиры в небольшом немецком городке.

Я вызвалась помочь — оказать посильную информационную поддержку: что, почем, когда и как. В этом мне помогает директор агентства недвижимости Nika Imobil Петр Олейник, который на протяжении долгих лет отвечает на все вопросы «Комсомольской правды», помогает советом и пользуется большим нашим доверием и уважением.

Навести марафет или продавать как есть?

Квартира моего друга площадью 32 квадратных метра давным-давно не видела ремонта. Арендодатели у нас зачастую придерживаются принципа «Не мое, не жалко».

- Может, хоть линолеум поменять, розетки, подкрасить немного, так... по мелочи? - предположил друг.

- Если квартира в таком состоянии, что туда уже страшно входить, например, ее затопило или там плесень, то надо бы сделать ремонт. А если она жилая, люди жили аккуратно, просто давно не ремонтировалась, то можно и так продавать, - отвечает на мой вопрос Петр Олейник. - Вы же машину грязной не будете продавать - вы ее помоете, пропылесосите, лампочку поменяете. То же самое с квартирой — убрать, чтобы приятно было заходить. А если вы убрали и все равно неприятно заходить, значит, ее надо как-то освежить.

Как определиться с ценой?

Петр Олейник советует проанализировать рынок, чтобы понять, по какой цене продавать квартиру.

- Стоит проанализировать рынок, посмотреть в объявлениях, сколько просят за аналогичные квартиры, - говорит Петр Олейник. - Можно обратиться к специалистам, в агентства недвижимости, чтобы они приехали на место и оценили квартиру. То есть можно самостоятельно, а можно кого-то привлечь.

- А как лучше и легче — самостоятельно или через агентства?

Ситуации, люди и агентства бывают разные. От них и зависит исход.

- Учитывая то, что реэлторская деятельность в нашей стране немного дискредитирована в результате ряда негативных событий и новостей, сложно себя рекламировать. Человеку сложно объяснить, что эти – хорошие риэлторы, а эти — плохие, - говорит Петр Олейник. - В вашей ситуации, когда люди живут в Германии, альтернативы, кроме как обратиться к специалистам, нет. Если же продавец сам живет в этой квартире, сам ее показывает, можно продавать самостоятельно. При современных возможностях все можно сделать самостоятельно. Но вопрос: будешь ты шишки набивать сам или кто-то будет сглаживать углы? Конечно, хорошо, если вас кто-то направляет и поможет вам, во-первых, определить стоимость квартиры, во-вторых, сказать, где можно дать рекламу, в-третьих, как показывать квартиру, отвечать на вопросы потенциальных покупателей. То есть благодаря этим советам вы сделаете дело процентов на 80%, а сами — процентов на 50%.

Агентства недвижимости берут, в среднем, 3% комиссиона от стоимости квартиры за ее продажу

Каковы риски при продаже квартиры как самостоятельно, так и через агентство

Руководитель агентства недвижимости указал на несколько важных моментов.

- Когда вы подаете объявление самостоятельно, вас, как правило, начинают атаковать риэлторы и говорить, что они продадут лучше. Они сами звонят, приходят к вам под видом покупателей, входят в контакт с собственником, - отметил он.

По его словам, некоторые люди не могут отбиться от этого, а потом узнают, что их квартира продается в пяти агентствах одновременно, причем они ни с кем никаких договоров не подписывали. В итоге, цена на их квартиру разная, и они просто не понимают, что происходит.

- Вторая проблема, я не побоюсь ее назвать, это то, почему рынок был дискредитирован. Все знают, что агентства недвижимости берут, в среднем, 3% комиссиона от стоимости квартиры за ее продажу. Но есть много ситуаций, когда эту квартиру пытаются продать дороже, а продавцу называют более низкую сумму под разными предлогами. Ты платишь 3%. С 20 тысяч евро получается 600 евро, вроде не так много. Но при этом тебя «загрузили», что квартиру продали за 19 500, а на самом деле продали за 20500 - получаются другие деньги. Я не говорю, что это всегда случается, но часто происходят случаи, которые очень дискредитируют рынок. Нам иногда звонят люди, но когда узнают, что мы — агентство, отказываются сотрудничать с нами. Рынок дикий, ничем не регулируется сейчас, такая вот ситуация, - говорит Петр Олейник.

Как быстро можно продать однокомнатную квартиру в Кишиневе

По словам Петра Олейника, однокомнатные квартиры в молдавской столице ликвидны. Они в спросе, и если цена реальная, продаются, в среднем, в течение одного-двух месяцев.

Средняя цена квартиры в Кишиневе - 522 евро за метр

По данным биржи недвижимости Lara, в июле 2018 года стоимость 1 кв. м в 1-комнатных квартирах на Ботанике составляла 523-603 евро; на Буюканах – 550-566 евро; в Центре – 573-636 евро; на Чеканах – 478-576 евро; на Рышкановке – 565-598 евро.

Двухкомнатные квартиры на Ботанике продавались в июле по 481-578 евро за кв. м на Буюканах - 520-547 евро; в Центре - 538-596 евро; на Чеканах - 455-545 евро; на Рышкановке – 514-570 евро.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ