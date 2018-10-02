Тайное стало явным: Любовница молдавского миллионера Габриэля Стати — сексапильная блондинка с пышной грудью из ВИА Гры?

Похоже, девушке удалось покорить сердце бизнесмена. В воскресенье, 30 сентября, один из богатейших людей Молдовы — Габриэль Стати — отмечал 42-летие. Для этого он арендовал целый замок, были шикарные блюда, конечно, приглашенные звезды.

На мероприятии выступала и известная группа ВИА Гра. И ее появление — не случайно, ведь, судя по постам в социальных сетях, солистка коллектива Эрика Герцег — возлюбленная миллионера.

В Сети Instagram, в частности, было опубликовано видео: на нем Эрика, подарив Гариэлю Стати букет красных роз, произносит очень трогательную речь, держа миллионера за руку:

«Я волнуюсь сейчас. Я желаю от всей души крепкого здоровья, счастья. Спасибо за тебя твоим родителям!» - говорит девушка.

Они свои отношения не афишируют. Но в июле, когда девушка отмечала день рождения, она упомянула о «любимом мужчине», и поблагодарила его за то, "что тот доказал, что любовь между ними — настоящая".

Эрике Герцег — 30 лет. Девушка — модель, победила в шоу "Хочу в ВИА Гру" — так она и оказалась в группе.

Эрика Герцег

Эрика Герцег

Эрика Герцег

Эрика Герцег

ЛИДИЯ ТКАЧ