Организаторы рассказали, как пройдёт День вина в столице

Считанные дни остались до праздника Дня вина. В этом году свою продукцию на Площади великого национального собрания представят 60 производителей. Стартует праздник в субботу шестого октября.

"Внимание будет акцентировано на разных географических регионах, всех винодельнях и качественных винах, которые будут представлены на празднике", - cообщила представитель Wine Tourism Moldova Парасковья Игнат.

На центральной площади организуют ремесленные ярмарки и мастер-классы по изготовлению вина. А для самых маленьких посетителей праздника предусмотрено специальный безалкогольный напиток.

"Устроим и ателье для детей, с соками из концентрированного муста, чтобы обеспечить интересную программу в том числе маленьким посетителям", - сообщила Парасковья Игнат.

На Площади великого национального собрания будет сооружён крестьянский дворик. Там пройдут занятия по изготовлению предметов из глины, а также молдавских блюд. Туристы получат карту, на которой будет отмечен путь самых известных наших вин.

В этом году на празднике ожидают около 50 тысяч туристов из Румынии и Украины.

"Конечно, это наши соседи, Украина и Румыния, которые приезжают каждый год. Ожидаем и гостей из стран, где наше вино очень популярное. В последние годы мы замечаем повышенный интерес со стороны скандинавских государств, стран Центральной Европы, Китая и Японии", - cказала президент Центра по продвижению винного туризма Вероника Томеску.

17 выпуск Национального дня вина организован Министерством сельского хозяйства, Национальным офисом винограда и вина, ассоциациями производителей вина, при поддержке партнёров по развитию. В этом году на организацию потратили более двух миллионов леев.