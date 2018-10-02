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Авто
На главных трассах Молдовы появятся заправки для электромобилей
02.10.2018

На главных трассах Республики Молдова в ближайшее время появятся 14 станций для зарядки электромобилей. Они будут приобретены в рамках партнерства между Фондом энергоэффективности и ПРООН. Договор о финансировании данного проекта был подписан сегодня, передает Молдпрес.

Как сообщает пресс-служба ПРООН в Молдове, общая стоимость проекта составляет 4 млн. леев, из которых 2 млн. леев предоставит Фонд энергоэффективности, а еще 2 млн. леев - ПРООН Молдова. Деятельность будет осуществляться в рамках проекта «Устойчивые зеленые города для Молдовы», который финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется ПРООН в Молдове.

«Мы намерены установить зарядные станции для электромобилей в Молдове. Сеть обеспечит мобильность в крупных городах страны, а также коридор между Румынией и Украиной», - заявил директор Фонда энергоэффективности Сергей Корин.

Авторы проекта планируют установить зарядные устройства до весны 2019 года. Места, где будут установлены зарядные устройства, еще предстоит определить.

В настоящее время в Республике Молдова зарегистрировано 54 электромобиля и есть 5 зарядных станций, которые были установлены в Кишинэу. Во многих странах электромобилей уже более 1% от общего количества транспортных средств. Для Молдовы 1% это 10 тысяч электромобилей.


 
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