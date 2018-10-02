Международные водительские права будут изготавливать в срочном порядке

С сегодняшнего дня международные водительские права изготавливают и в срочном порядке. Выдают их в Агентстве госуслуг. Оформление в срочном порядке занимает от шести часов до 15 дней. Стоимость изготовления за сутки обойдется в 1600 леев.

Столько же стоят и национальные водительские права. Услугу предоставления прав международного типа запустили в начале сентября. За это время было подано 309 заявлений. Максимальный срок действия таких прав - три года. Они действительны только при наличии национальных водительских прав.

Документ признается в 83-х странах мира, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. Оформление прав международного типа за 30 дней будет стоить 320 леев.