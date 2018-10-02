Сырбу: Ситуация с приостановкой полномочий президента - национальный позор

Ситуация с приостановкой полномочий президента для подписания указов главы государства спикером или премьер-министром - национальный позор, который не должен повторяться в будущем, - считает депутат от Демократической партии Серджиу Сырбу.

Об этом он заявил в понедельник на публичных дебатах "Отстранение от должности президента: законность, институциональная блокада, политическое противостояние", передает infotag.md

Он напомнил, что "Игорь Додон не в первый раз нарушает положения Основного закона государства, отказываясь назначать министров, хотя не он отвечает за работу правительства".

"Обращение в Конституционный суд было вынужденной мерой, чтобы избежать в дальнейшем институционального конфликта. Я крайне недоволен, что пришлось прибегнуть к подобному механизму, но это - единственный выход в данной ситуации", - подчеркнул демократ.

По его словам, "если бы Игорь Додон был действительно президентом всех граждан, а не только тех, кто голосовал за него, то подобного развития событий не было бы". Сырбу выразил надежду, что "ситуация с приостановкой полномочий не повторится", однако и не исключил такой возможности в будущем.

Глава фракции ПСРМ в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан отметил, что "КС, как и многие другие государственные институты, превратился в филиал Демпартии, которую и обслуживает в случае необходимости".

"Такой прецедент создает негативный образ Молдовы в глазах международного сообщества. Отстранение президента - еще одно доказательство того, насколько плачевной ситуации находится страна после девяти лет правления "превропейских сил". Нынешние власти, решившись на такой шаг, наглядно демонстрируют, что вся сила в их руках, и что они готовы проводить свою политику любой ценой. Но у этих властей осталось совсем немного времени, и ситуация изменится менее чем через полгода (после парламентских выборов - "И."), - уверен социалист.

Государственный секретарь министерства юстиции Николае Ешану отметил, что "решения суда необходимо исполнять, а не обсуждать".

"КС вынес окончательное решение, и его необходимо соблюдать, иначе будут подорваны фундаментальные принципы правового государства",- заявил Ешану.

Председатель Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан отметил, что "временное лишение полномочий президента - молдавское нововведение, но в законодательстве заложена процедура отстранения от власти в случае отказа главы государства исполнять свои обязанности".

"Парламент может прибегнуть к отстранению от власти, однако не делает этого, ведь правящая коалиция не желает делать такой подарок президенту к началу избирательной кампании", - считает Боцан.