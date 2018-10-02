Общий внешний долг Молдовы вырос и составляет более $7 млрд

В течение I полугодия 2018 года общий внешний долг Молдовы вырос на $114,85 млн. (+1,6%), составив $7 млрд. 079,14 млн. на 30 июня 2018 года.

Такие предварительные данные общей задолженности страны опубликовал Нацбанк Молдовы в Платежном балансе за II квартал 2018 г., отметив, что, по уточненным данным, общий долг страны на конец 2017 г был равен $6 млрд. 964,29 млн., а на конец I квартала 2018 г. - $7 млрд. 187,57 млн, передает infomarket.md

Таким образом, по сведениям НБМ, общий внешний долг Молдовы в течение II квартала 2018 г. сократился, в сравнении с предыдущим кварталом, на $108,43 млн., или на 1,5%, в основном, из колебаний обменного курса. Согласно сведениям НБМ, публичный долг и гарантированный государством долг страны в январе-июне 2018 г. сократился на $46,41 млн., или на 2,3% - с $1 млрд. 999,35 млн. (на конец 2017 г.) до $1 млрд. 952,94 млн. (на конец I полугодия 2018 г.), составив 27,6% от общей суммы долга.

В то же время, негарантированный долг частного сектора повысился за тот же период на $161,26 млн., или на 3,2% - с $4 млрд. 964,94 млн. до $5 млрд. 126,2 млн., и составив 72,4% от общей суммы долга. В структуре общего внешнего долга Молдовы по секторам, на конец I полугодия 2018 г. самая большая доля пришлась на нефинансовые предприятия – 38,2% от общего объема (+0,8 п.п., в сравнении с ситуацией на конец I квартала 2018 г.).

Далее следуют: межфилиальное кредитование (включая долги за импорт природного газа) с долей 26,3% (+0,2 п.п.), сектор госуправления – 23,9% (-0,2 п.п.), лицензированные банки – 5,5% (-1 п.п.), Центробанк - 3,5% (+0,1 п.п.), прочие финансовые организации – 2,1% (+0,1 п.п.) и тд.

Общий рост внешнего долга Молдовы в I полугодии 2018 г. был обусловлен в основном увеличением задолженности по разделу «Другие сектора» - на 6,2% - с $2 млрд. 716,27 млн. до $2 млрд. 884,69 млн. и «Прямые инвестиции: межфилиальное кредитование» - на 1,5% - с $1 млрд. 836,65 млн. до $1 млрд. 863,86 млн.

В то же время, внешний долг сектора госуправления в течение января-июня 2018 г. сократился на 1,9% - с $1 млрд. 722,26 млн. на конец 2017 г. до $1 млрд. 689,58 млн. на конец I полугодия 2018 г., задолженность Центробанка по кредитам МВФ уменьшилась на 5,3% - с $264,29 млн. до $250,39 млн., а долг коммерческих банков снизился на 8,1% - с $424,82 млн. до $390,62 млн.

Долгосрочный внешний долг на конец I полугодия 2018 г. составил $5 млрд. 166,88 млн., сократившись на 0,6% в сравнении с концом 2017 г., когда он был равен $5 млрд. 199,68 млн. В то же время, краткосрочный внешний долг сложился в сумме $1 млрд. 912,46 млн., повысившись на 8,4%, в сравнении с концом 2017 г. ($1 млрд. 764,61 млн.)