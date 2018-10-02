Андриан Канду: Разница в зарплатах бюджетников будет меньше

Разница в зарплатах бюджетников будет меньше. В минфине разрабатывают поправки в закон с новой формулой начисления окладов. В первую очередь - в сфере образования. Об этом по итогам заседания правящей коалиции сообщил председатель парламента Андриан Канду. По его словам, зарплаты будут повышать в соответствии с уровнем инфляции.

"Есть люди, получающие около тысячи леев и даже меньше. А в регулирующих органах зарплаты очень высоки. В первую очередь нужно найти возможность повысить зарплаты особо уязвимым категориям. В частности, представителям очень важных профессий, учителям и воспитателям. Повышение их зарплат должно быть значительным", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Летом прошлого года концепцию оплаты труда уже изменили, и зарплата в госсекторе выросла на 10%. Оклады учителей с 1 сентября увеличились в среднем на 8%. А некоторые категорий госслужащих стали получать до 50% больше.