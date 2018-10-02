2 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Андриан Канду: Разница в зарплатах бюджетников будет меньше
02.10.2018

Разница в зарплатах бюджетников будет меньше. В минфине разрабатывают поправки в закон с новой формулой начисления окладов. В первую очередь - в сфере образования. Об этом по итогам заседания правящей коалиции сообщил председатель парламента Андриан Канду. По его словам, зарплаты будут повышать в соответствии с уровнем инфляции.

"Есть люди, получающие около тысячи леев и даже меньше. А в регулирующих органах зарплаты очень высоки. В первую очередь нужно найти возможность повысить зарплаты особо уязвимым категориям. В частности, представителям очень важных профессий, учителям и воспитателям. Повышение их зарплат должно быть значительным", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Летом прошлого года концепцию оплаты труда уже изменили, и зарплата в госсекторе выросла на 10%. Оклады учителей с 1 сентября увеличились в среднем на 8%. А некоторые категорий госслужащих стали получать до 50% больше.


 
Количество просмотров:
77
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.