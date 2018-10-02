Вадим Пистринчук: ЛДПМ имеет кандидатов для выборов, но пока не объявляет их

Либерально-демократическая партия имеет кандидатов для следующих парламентских выборов, но пока не объявляет их, потому что они могут стать жертвами дискредитации. Об этом заявил вице-председатель ЛДПМ Вадим Пистринчук в ходе передачи Adevărul Live.

„У нас уже есть кандидаты для выборов, но мы не объявим их теперь, потому что увидите через 2-3 дня в новостях, что у одного нашли что-то в багажнике, у другого в карманах, третий является террористом и т.д. Немедленно будут нейтрализованы”, - сказал депутат.

По его словам, та же участь может ожидать и кандидатов от других оппозиционных партий – ПДС, ППДП, ЛП. „Наиболее перспективных людей съедят в течение 2-3 дней”, - отметил либерал-демократ. Депутат говорит, что были проведены опросы в районах, чтобы увидеть, кто является лидером общественного мнения в регионах, власти обратили на свою сторону тех, кого смогли, а те, которые не сдались, имеют проблемы. „Потенциальные региональные лидеры, которые могут баллотироваться в определенных избирательных округах, сразу же обезвреживаются”, - сказал Вадим Пистринчук.