Интервью Франсис Малиж: «Moldova Agroindbank может смело смотреть в будущее» В Moldova Agroindbank (MAIB) во вторник зашел консорциум инвесторов во главе с ЕБРР, купив 41,09% акций. Кроме ЕБРР в консорциум вошли два фонда - Invalda INVL (Литва) и Horizon Capital (США). Со стороны ЕБРР свою подпись на соглашении о покупке консорциумом у Агентства публичной собственности Молдовы акций MAIB поставил Управляющий директор по финансовым институтам ЕБРР Франсис МАЛИЖ (Francis Malige), с которым накануне сделки побеседовал директор агентства «ИНФОТАГ» Александр ТАНАС.



«И.»: Господин Малиж, что на Ваш взгляд означает сделка с приобретением 41,09% акций MAIB для Республики Молдова?



Ф.М.: Я считаю, что для РМ это очень важное событие. Если вы посмотрите на банковский сектор Молдовы трехлетней давности, то он не был прозрачным. Сравнивая его с нынешней ситуацией, мы можем утверждать, что в банковском секторе произошли серьезные изменения. В нем сейчас совершенно другая ситуация. Так, например, в Victoriabank присутствуют прозрачные и индентифицированные владельцы банка. А теперь и в MAIB будут прозрачные акционеры, готовые применять правильные принципы для его развития и управления.



Это очень важно, исходя из той роли банков, которую они играют в экономике страны. Ведь речь идет о механизме распределения денег по всем секторам экономики. И если нет прозрачности банков, то непонятно, кто, кому и на каких условиях распределяет деньги.

Я бы сказал даже так, если нет прозрачности банков, то в стране нет и демократической экономики.



«И.»: А для Национального банка Молдовы?



Ф.М.: Эта сделка очень важна для всей банковской системы страны. Я думаю, что это большой успех. Без плодотворного сотрудничества различных структур, таких как министерство финансов, НБМ, Национальная комиссия по финансовому рынку, премьер-министр и правительство, парламент, внешние партнеры по развитию РМ – Международный валютный фонд и Мировой банк, эта сделка не могла бы состояться. Я считаю, что эта сделка – прекрасный день для всего банковского сектора РМ.



«И.»: А для ЕБРР?



Ф.М.: Мы очень счастливы, потому что совершенная сделка - это то, что мы стремились сделать в РМ за последнее десятилетие. Я вспоминаю свой первый визит и встречу в НБМ в 2010 г. Я объяснил президенту НБМ, что необходимо знать и понимать структуру владения банками. А иначе никакого контроля регулятора быть не может. Прошло восемь лет, и все это время мы боролись за прозрачную банковскую систему в Молдове.



«И.»: А для MAIB?



Ф.М.: Теперь Moldova Agroindbank может смело смотреть в будущее, не переживая за то, например, кто стоит у руля банка, кто является его владельцами. Для менеджмента - это возможность в прозрачной атмосфере быть уверенными в надлежащем управлении банком. Прозрачность акционеров дает то необходимое спокойствие и уверенность для продолжения нормального функционирования банка.



MAIB является первым банком Молдовы, но это не означает, что в нем все идеально, и что он не нуждается в дальнейшем развитии, в новых продуктах. Но каким образом все это делать, если не было понимания того, кто находится у руля банка, что за люди владеют им.



«И.»: Какие действия предпримут новые акционеры после прихода в банк?



Ф.М.: Консорциум получил 41,09%. Внутри консорциума доля ЕБРР составляет 37,5%. Если посчитать, то ЕБРР будет владеть примерно 15% акций MAIB. Вы видите, что контроля у ЕБРР нет. 25% будет у фонда Horizon Capital, и 37,5% у фонда Invalda INVL. Между собой мы решили, что фонд Horizon Capital будет играть ведущую роль в MAIB. Мы исходили из того, что он имеет большой опыт инвестирования в этом регионе, в частности, и в Молдове. Соответственно они от лица консорциума инвесторов будут играть ведущую роль.



«И.»: Будет ли уже до конца 2018 г. избран и утвержден новый состав Административного совета MAIB?



Ф.М.: Наше намерение состоит в том, чтобы совет был назначен как можно скорее. Мы надеемся, что это произойдет быстро, хотя понимаем, что в этом деле есть обязательные процедуры, которые необходимо соблюсти.



«И.»: Будет ли консорциум располагать в Административном совете пятью своими членами из семи?



Ф.М.: Я не думаю, что это напрямую соответствует долям в акционерном капитале банка. Это специфический и более конкретный вопрос, на который мы смогли бы ответить позже. Мы должны будем изучить кандидатуры членов совета, посоветоваться с другими акционерами и уже исходя из этого принимать решения.



«И.»: Этой осенью акционеры MAIB должны рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2017 г., который был отложен ими на полгода. Поддержат ли новые иностранные акционеры во главе с ЕБРР выплату дивидендов?



Ф.М.: Нам нужно обсудить этот вопрос с правлением банка. Естественно, что банк, который является доходным, должен выплачивать дивиденды акционерам, но прибыль также должна идти и на развитие банка и дальнейшую его капитализацию.



«И.»: Учитывая, что 41,09% продаются по довольно скромной цене, какое название больше подходит к этой сделке – «финансовая» или «политическая»?



Ф.М.: У людей может быть разное мнение относительно цены, чтобы говорить высокая она или низкая. Мы же знаем то, что этот пакет акций предлагался на продажу не первый раз и на протяжении довольно таки длительного периода времени, и до сих пор не находилось на него покупателей. Поэтому для нас покупка 41,09% - это бизнес-сделка. Мы довольно часто видим, что когда политика вмешивается в банковскую деятельность, то обычно это заканчивается плохо.



«И.»: После приобретения актива в MAIB, ЕБРР будет присутствовать уже в четырех банках Молдовы (Victoriabank, ProCreditBank и Mobiasbanca). Скажите, когда примерно банк планирует выходить из этих активов?



Ф.М.: Да, конечно, я считаю, что в долгосрочной перспективе, ЕБРР не должен участвовать в банковской системе Молдовы. ЕБРР должен будет выйти из нее. Но возникает вопрос, что здесь не так. И вопрос не во времени, а в том, чего достигнут эти банки. В первую очередь мы хотим видеть в этих банках надлежащее управление. Им предстоит достичь такой институциональной силы, чтобы не позволить повторения ситуации, которая была в банковской системе РМ в последние годы. Я бы предположил, что для этого нам нужно от трех до семи лет. Но если необходимо будет больше времени, то мы будем ждать, мы очень терпеливый инвестор.



«И.»: Кроме трех иностранных акционеров в MAIB есть еще три тысячи мелких местных акционеров. Что бы Вы им сказали?



Ф.М.: Я бы сказал им большое спасибо за то, что они держат акции MAIB, за то, например, что они не отчаялись и не разуверились в своем банке за время непрозрачного владения им других акционеров. Я бы сказал еще и то, что мы, как акционеры, постараемся сделать все самое лучшее, чтобы помочь этому банку создать дополнительную ценность.

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