На устах Путеводитель по Фестивалю вина в Молдове: За 200 леев можно проехаться по знаменитым подвалам или попробовать 11 видов напитка в центре столицы Публикуем программу праздника на главной площади Кишинева и список винарий, которые можно посетить по сниженным ценам. 17-й выпуск Национального дня вина 2018 пройдет под девизом Vin din sufletul Moldovei («Вино Молдовы. От души»). Главные мероприятия праздника пройдут на площади Великого национального собрания и в Соборном парке Кишинева 6-7 октября, с 10:00 до 23:00. В этом году свое вино представят и производители из Румынии. А наши виноделы примут участие в фестивале молдавского вина в соседней стране. Что будет на главной площади Кишинева Площадь Великого национального собрания и Соборный парк Кишинева будут разделены на зоны: - Зона дружеских винных ресторанов – это стенды 60 винных предприятий, где можно будет попробовать вино, узнать новости винной отрасли и познакомиться с новинками. - Зона современного потребления – в этой зоне можно узнать все о культуре потребления вина. В том числе, и пройти мастер-класс по правильной дегустации вина. - Зона релакса – название говорит само за себя, это место, где можно будет просто отдохнуть и пообщаться с друзьями. - Городок народных мастеров. Десятки талантливых людей представят свои работы, проведут мастер-классы, расскажут о ремеслах. - Крестьянский двор. - Зона общественного питания. Целый ряд палаток с разными вкусностями – плацындами, блюдами на гриле и т.д. - Зона food-cort – это место в центре зоны общественного питания, где можно будет поесть за столиком. Кроме того, будет организован информационный пункт, «Школа вина» - в ней будут проведены 16 мастер-классов по приготовлению вина. Фестиваль вина в Молдове Сколько стоит дегустация на площади В праздничные дни «билет дегустатора» можно будет купить в специально установленных палатках на площади за 200 леев. В стоимость билета входят: - Один стакан из тритана (100-процентно биоразлагаемый), со специальным аксессуаром, который позволяет носить его на шее, таким образом освободив руки. - Дегустация 11 видов вина и одного вина-«фаворита». - Билеты на троллейбус, чтобы посетители праздника могли оставить автомобили дома. - 20% скидка на промотовары бренда Wine of Moldova (сумки, футболки, стаканы и др.) - Пакет с программой Дня вина и картой расположения зон и стендов. Программа праздника 6 октября 10:45-11:00 Прибытие официальных делегаций на площадь. Оркестр народной музыки братьев Адвахов, оркестр Plai Moldovenesc. 11:00-12:00 Официальная церемония открытия праздника. Парад виноделов. 12:00-13:00 Оркестр народной музыки братьев Адвахов, оркестр Plai Moldovenesc, солисты – Зинаида Жуля и Игорь Русу. 13:00-14:00 Программа DJ Marcus Lawyer. 14:00-15:00 Дуэль духовых оркестров: оркестр «Василе Амарфи» (Ниспорены) и оркестр управления парков. 15:00-16:00 Программа DJ Marcus Lawyer. 16:00-17:45 Выступления фольклорных коллективов: Plaiesii, сестры Осояну, Geto-Dacii, Vatra Neamului (Штефан-Водэ). 17:30-18:00 Фольклорная программа в «Крестьянском дворе» - коллективы Geto-Dacii, Vatra Neamului. 18:00-20:00 Программа DJ Marcus Lawyer. 20:00-22:00 Концерт: Нелли Чобану, Brio Sonores, DoReDos, Vally Boghean Band 7 октября 12:00-12:30 Торговая палата вручает премии «Золотой бочонок». 12:30-13:30 Ансамбль «Жок». 13:30-14:00 Программа DJ Marcus Lawyer. 14:00 – 15:00 Дуэль духовых оркестров: Оркестр Анатола Казаку и Оркестр Сорокского р-на. 15:00-16:00 Программа DJ Marcus Lawyer. 16:00-17:30 Этнофольклорные коллективы: Rapsozii Moldovei, «Штефан Водэ», Romanita, Cavalerii Armoniei. 17:45-18:00 Фольклорная программа в «Крестьянском дворе» - коллектив Cavalerii Armoniei. 18:00-20:00 Программа DJ Marcus Lawyer. 20:00-22:00 Концерт: Akord, Наталья Гордиенко, Виталий Дани, Джета Бурлаку, Ethno Republic. Туристическая программа Дня вина: Как по сниженным ценам посетить уникальные погреба Винные подвалы Крикова город Крикова, ул. Петру Унгуряну, 1. Криковские подвалы Что посмотреть Многокилометровые подземные галереи, оригинально оформленные дегустационные залы, в которых бывали известнейшие люди мира, уникальная коллекция вин, признанная национальным достоянием, в которую входит и коллекция Герринга, производство игристых (шампанских) вин. Билеты в Крикова в Дни вина 6-7 октября Билет на посещение Криковских подвалов будет стоит 199 леев. В эту стоимость включены: - транспорт Кишинев-Крикова-Кишинев (от гостиницы «Турист» в Кишиневе); - экскурсия по винным подвалам, осмотр коллекции и производства; - дегустация 2 видов вина и 1 игристого вина (шампанского). Сколько экономим: Стоимость посещения Криковских подвалов в другие дни В будни в 9:00 – экскурсия без дегустации продолжительностью 1 час 10 минут обойдется в 185 леев. В остальное время - экскурсия без дегустации 1 час 10 минут - 350 леев. Пакет National – 1 час 30 минут, экскурсия и дегустация 4 видов вина + плацынды, орехи, печенье – 490 леев. Sus paharul! – День вина в Милештий Мичь село Милештий Мичь, Яловенский район. Малые Милешты - Милештий Мичь Что посмотреть 6 октября 2018 с 12:00 до 21:00 на предприятии «Милештий Мичь», которое располагает многокилометровыми подвалами, музеем и коллекцией вин, вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса, будет организован праздник. В программе: - дегустация новых вин с IGP Codru из серии Allegro, а также нескольких игристых вин; - экскурсия по хранилищу самой большой коллекции вин в мире; - национальная и европейская кухня; - винные игры; - зажигательная музыкальная программа с участием коллективов народной музыки и танца. Билет в Милештий Мичь на 6 октября Стоимость билета - 100 леев, в эту цену включены: - вход на мероприятие и экскурсия в винную коллекцию - проезд Кишинев - Милештий Мичь – Кишинев (от гостиницы «Турист»); - дегустации в Школе вина; - бокал молодого вина при входе. Дети до 12 лет в сопровождении взрослых допускаются бесплатно. Сколько экономим: Стоимость посещения подвалов Милештий Мичь в другие дни: Только 40-минутная экскурсия в обычные дни обойдется 200 леев/чел. После 17:00 в будни и в выходные дни – 300 леев/чел. Экскурсия с дегустацией 3 видов вин, + плацинты и мясная нарезка – в будние дни 350 леев/чел, после 17:00 и в выходные дни – 450 леев/чел. Chateau Purcari – Пуркары село Пуркары, район Штефан-Водэ. Chateau Purcari Что посмотреть Пуркарский замок, пруд с лебедями, погреба, в которых выдерживается вино, винное производство, где производилось уникальное вино, поставляемое ко двору британской королевской семьи, коллекция вин, туристический комплекс и др. Билеты на посещение Пуркар 6-7 октября 2018 Cтоимость билета - 200 леев/чел. В эту сумму включены: - транспорт туда и обратно, отправление 6 и 7 октября в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 (от гостиницы «Турист» в Кишиневе); - экскурсия на трех языках; - дегустация трех видов вин; - скидки 10% на покупку вина в магазине Chateau Purcari; - развлекательная программa: концерт молдавской народной музыки. Закуски за отдельную плату: шашлык, салат, традиционные блюда (голубцы, плацынды); Сколько экономим: Стоимость посещения Пуркарской винарии в другие дни Экскурсия плюс дегустация трех видов вина – 200 леев/чел (группы 8-10 человек), 220 леев/чел (группы 5-7 человек), 330 леев/чел (группы 2-4 человека), 1 человек – 360 леев. Фестиваль вина в Chateau Vartely (Шато Вартели) г. Оргеев, ул. Елиберарий, 170/B Chateau Vartely Что посмотреть 6-7 октября 2018, с 11:00, в Chateau Vartely – Фестиваль вина и празднование 10-летия туристического комплекса в этой винарии. Весь комплекс будет поделен на зоны. Зона дегустаций – можно попробовать 10 видов вина, получивших награды, а также муст, извар и сангрию. Зона деликатесов – мясо и овощи на гратаре, тыквенные десерты, виноград, орехи, яблоки и груши. Зона открытий – экскурсии по винарии, выставка фотографий, необычные осенние украшения. Обязательный подарок: персональный стакан Chateau Vartely. Лотерея. Скидки на вина и услуги. Также будет представлена концертная программа – Duo Zephyr, а для детей – аниматоры и творческие мероприятия. Билеты на посещение Фестиваля в Chateau Vartely 6 и 7 октября 2018 г. Стоимость билета – 420 леев. В нее входят посещение всех зон туристического комплекса, вина, закуски, подарки, лотереи, экскурсия - all inclusive. Для детей 8-16 лет билет обойдется в 210 леев/чел. Дети до 7 лет – бесплатно. Транспорт – 80 леев, Кишинев-Оргеев-Кишинев, от гостиницы «Турист» в Кишиневе. Отправление (туда-обратно): 11.00 – 15.00, 12.00 – 16.00, 13.00 – 17.00. Стоимость посещения Chateau Vartely в другие дни В другие дни экскурсия без дегустации обойдется в 150 леев/чел. Экскурсия плюс дегустация двух видов вина – 175 леев/чел. Замок Мими – Castel Mimi с. Бульбоака Ново-Аненского района, ул. Дачия, 1. Castel Mimi Что посмотреть Уникальный старый замок с погребами, коллекция, музей, оригинальный огород, стильные рестораны и СПА, производство вина, необычный двор и многое другое. Билеты на посещение Замка Мими 6 и 7 октября 2018 г. 6-7 октября 2018 г. в Замке Мими посетителям будет предложен специальный туристический пакет стоимостью 300 леев/чел в день. В билет включены: одна традиционная плацында, один стакан муста Розе, музыка, шоу (в 18.00), возможность покупки вина по ценам от производителя. Транспорт не включен. Сколько экономим: стоимость посещения Замка Мими в другие дни Пакет услуг BACCHUS – экскурсия по замку, погребам, исторический экскурс, дегустация трех видов вина, крэкеры – 300 леев/чел. День вина на Asconi Winery село Пухой Яловенского района, ул. Штефана чел Маре, 1. Asconi Winery Что посмотреть Традиционное производство, двор, оформленный в стиле крестьянского хозяйства, и другое. В Дни вина на винодельне Asconi организован веселый праздник с вином, блюдами местной кухни, музыкой и танцами. 6 октября – концерт с участием фольклорных коллективов и группы «Гындул Мыцей». 7 октября - концерт с участием фольклорных коллективов и группы Alex Calancea Band. Билеты на посещение 6-7 октября Asconi Winery Стоимость билета – 150 леев/чел. на один день, дети до 13 лет - бесплатно. В цену билета включены: - экскурсия по винарии; - дегустация 15 видов вина (минимум); - лотерея и различные игры; - скидки на всю продукцию Asconi; - бутылка вина - в подарок; - концерт. Сколько экономим: Cтоимость посещения Asconi Winery в другие дни В другик дни экскурсии проводятся с 11:00 до 17:00. Экскурсия с дегустацией трех видов вина – 150 леев/чел., пяти видов вина – 200 леев/чел. Pivnitele Branesti – винодельня Бранешты село Бранешты Оргеевского района (близ зоны Старый Орхей). Pivnitele Branesti то посмотреть Винодельня Бранешты – это 75 километров подземных галерей, по которым можно проехать на автомобиле, производство, частично под землей, хранилище уникальных вин. Рядом с винарией – пещера каменного века с экспозицией – воссозданной картинкой жизни той эпохи. У винодельни Бранешты не будет стенда на площади Великого Национального собрания в Кишиневе. Билет на посещение винодельни Бранешты 6-7 октября 2018 Стоимость билета на один день 6-7 октября - 100 леев/чел. В эту цену включены: - Ээкскурсия по подвалам, производству, самостоятельно можно посетить пещеру каменного века; - 1 стакан молодого вина – тулбурела. За отдельную плату можно будет купить со скидкой вина, а также плацынды и другие закуски. Сколько экономим: Стоимость посещения винодельни Бранешты в другие дни В другие дни экскурсия без дегустации обойдется в 150 леев/чел. День вина в Chateau Cojusna с. Кожушна Страшенского района, ул. Механизаторов, 1. Chateau Cojusna Что посмотреть: Замок с погребами, винная коллекция, производство и многое другое. Винодельня Migdal-P организовала праздничные мероприятия 6 и 7 октября, с 10:00 до 18:00. В программе: дегустация вин георграфической зоны «Кодру», экскурсия в погреба и осмотр коллекции вин, закуски и блюда, музыка. Билет на посещение Chateau Cojusna 6-7 октября 2018 г. Стоимость билета – 120 леев (дети до 12 лет – бесплатно). В цену включены: - экскурсия в погреба и в хранилище коллекции, а также в секцию дивинов; - транспорт Кишинев – Кожушна – Кишинев; - дегустация вин. Сколько экономим: Стоимость посещения Chateau Cojusna в другие дни В другие дни экскурсия без дегустации стоит 150 леев/чел. (в составе группы из 2-7 человек) и 120 леев/чел. (в составе группы от 8 человек). Экскурсия с дегустацией трех видов вина + сыр, орехи, крекеры - 280 леев/чел (группы от 8 человек), 300 леев/чел (группы 4-7 человек), 350 леев/чел. (2-3 человека). Винодельня Et Cetera село Крокмаз района Штефан-Водэ. Et Cetera Что посмотреть Et Cetera – это самобытная семейная винодельня. Здесь можно не только увидеть, как делают вино, но и самим собрать и отжать виноград, а также попробовать уникальные местные блюда. На территории винодельни есть ресторан и гостевой дом. Регулярно на винодельне устраивают различные мероприятия. Посещение 6-7 октября 2018 г. винодельни Et Cetera Специальной программы 6-7 октября в винодельне Et Cetera не будет. Для тех, кто пожелает посетить предприятие, резервация мест в обычном режиме. Стоимость посещения винодельни Et Cetera в другие дни В другие дни для 1-2 человек экскурсия и дегустация 5 видов вина + плацынды обойдется в 200 леев/чел. Для 5 и более человек экскурсия и дегустация 6 видов вина + плацынды – 250 леев/чел.

