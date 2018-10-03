Путеводитель по Фестивалю вина в Молдове: За 200 леев можно проехаться по знаменитым подвалам или попробовать 11 видов напитка в центре столицы

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На устах
Публикуем программу праздника на главной площади Кишинева и список винарий, которые можно посетить по сниженным ценам.
17-й выпуск Национального дня вина 2018 пройдет под девизом Vin din sufletul Moldovei («Вино Молдовы. От души»). Главные мероприятия праздника пройдут на площади Великого национального собрания и в Соборном парке Кишинева 6-7 октября, с 10:00 до 23:00. В этом году свое вино представят и производители из Румынии. А наши виноделы примут участие в фестивале молдавского вина в соседней стране.
Что будет на главной площади Кишинева
Площадь Великого национального собрания и Соборный парк Кишинева будут разделены на зоны:
- Зона дружеских винных ресторанов – это стенды 60 винных предприятий, где можно будет попробовать вино, узнать новости винной отрасли и познакомиться с новинками.
- Зона современного потребления – в этой зоне можно узнать все о культуре потребления вина. В том числе, и пройти мастер-класс по правильной дегустации вина.
- Зона релакса – название говорит само за себя, это место, где можно будет просто отдохнуть и пообщаться с друзьями.
- Городок народных мастеров. Десятки талантливых людей представят свои работы, проведут мастер-классы, расскажут о ремеслах.
- Крестьянский двор.
- Зона общественного питания. Целый ряд палаток с разными вкусностями – плацындами, блюдами на гриле и т.д.
- Зона food-cort – это место в центре зоны общественного питания, где можно будет поесть за столиком.
Кроме того, будет организован информационный пункт, «Школа вина» - в ней будут проведены 16 мастер-классов по приготовлению вина.
Фестиваль вина в Молдове
Сколько стоит дегустация на площади
В праздничные дни «билет дегустатора» можно будет купить в специально установленных палатках на площади за 200 леев.
В стоимость билета входят:
- Один стакан из тритана (100-процентно биоразлагаемый), со специальным аксессуаром, который позволяет носить его на шее, таким образом освободив руки.
- Дегустация 11 видов вина и одного вина-«фаворита».
- Билеты на троллейбус, чтобы посетители праздника могли оставить автомобили дома.
- 20% скидка на промотовары бренда Wine of Moldova (сумки, футболки, стаканы и др.)
- Пакет с программой Дня вина и картой расположения зон и стендов.
Программа праздника
6 октября
10:45-11:00
Прибытие официальных делегаций на площадь.
Оркестр народной музыки братьев Адвахов, оркестр Plai Moldovenesc.
11:00-12:00
Официальная церемония открытия праздника.
Парад виноделов.
12:00-13:00
Оркестр народной музыки братьев Адвахов, оркестр Plai Moldovenesc, солисты – Зинаида Жуля и Игорь Русу.
13:00-14:00
Программа DJ Marcus Lawyer.
14:00-15:00
Дуэль духовых оркестров: оркестр «Василе Амарфи» (Ниспорены) и оркестр управления парков.
15:00-16:00
Программа DJ Marcus Lawyer.
16:00-17:45
Выступления фольклорных коллективов: Plaiesii, сестры Осояну, Geto-Dacii, Vatra Neamului (Штефан-Водэ).
17:30-18:00
Фольклорная программа в «Крестьянском дворе» - коллективы Geto-Dacii, Vatra Neamului.
18:00-20:00
Программа DJ Marcus Lawyer.
20:00-22:00
Концерт: Нелли Чобану, Brio Sonores, DoReDos, Vally Boghean Band
7 октября
12:00-12:30
Торговая палата вручает премии «Золотой бочонок».
12:30-13:30
Ансамбль «Жок».
13:30-14:00
Программа DJ Marcus Lawyer.
14:00 – 15:00
Дуэль духовых оркестров: Оркестр Анатола Казаку и
Оркестр Сорокского р-на.
15:00-16:00
Программа DJ Marcus Lawyer.
16:00-17:30
Этнофольклорные коллективы: Rapsozii Moldovei, «Штефан Водэ», Romanita, Cavalerii Armoniei.
17:45-18:00
Фольклорная программа в «Крестьянском дворе» - коллектив Cavalerii Armoniei.
18:00-20:00
Программа DJ Marcus Lawyer.
20:00-22:00
Концерт: Akord, Наталья Гордиенко, Виталий Дани, Джета Бурлаку, Ethno Republic.
Туристическая программа Дня вина:
Как по сниженным ценам посетить уникальные погреба
Винные подвалы Крикова
город Крикова, ул. Петру Унгуряну, 1.
Криковские подвалы
Что посмотреть
Многокилометровые подземные галереи, оригинально оформленные дегустационные залы, в которых бывали известнейшие люди мира, уникальная коллекция вин, признанная национальным достоянием, в которую входит и коллекция Герринга, производство игристых (шампанских) вин.
Билеты в Крикова в Дни вина 6-7 октября
Билет на посещение Криковских подвалов будет стоит 199 леев. В эту стоимость включены:
- транспорт Кишинев-Крикова-Кишинев (от гостиницы «Турист» в Кишиневе);
- экскурсия по винным подвалам, осмотр коллекции и производства;
- дегустация 2 видов вина и 1 игристого вина (шампанского).
Сколько экономим:
Стоимость посещения Криковских подвалов в другие дни
В будни в 9:00 – экскурсия без дегустации продолжительностью 1 час 10 минут обойдется в 185 леев. В остальное время - экскурсия без дегустации 1 час 10 минут - 350 леев. Пакет National – 1 час 30 минут, экскурсия и дегустация 4 видов вина + плацынды, орехи, печенье – 490 леев.
Sus paharul! – День вина в Милештий Мичь
село Милештий Мичь, Яловенский район.
Малые Милешты - Милештий Мичь
Что посмотреть
6 октября 2018 с 12:00 до 21:00 на предприятии «Милештий Мичь», которое располагает многокилометровыми подвалами, музеем и коллекцией вин, вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса, будет организован праздник. В программе:
- дегустация новых вин с IGP Codru из серии Allegro, а также нескольких игристых вин;
- экскурсия по хранилищу самой большой коллекции вин в мире;
- национальная и европейская кухня;
- винные игры;
- зажигательная музыкальная программа с участием коллективов народной музыки и танца.
Билет в Милештий Мичь на 6 октября
Стоимость билета - 100 леев, в эту цену включены:
- вход на мероприятие и экскурсия в винную коллекцию
- проезд Кишинев - Милештий Мичь – Кишинев (от гостиницы «Турист»);
- дегустации в Школе вина;
- бокал молодого вина при входе.
Дети до 12 лет в сопровождении взрослых допускаются бесплатно.
Сколько экономим:
Стоимость посещения подвалов Милештий Мичь в другие дни:
Только 40-минутная экскурсия в обычные дни обойдется 200 леев/чел. После 17:00 в будни и в выходные дни – 300 леев/чел. Экскурсия с дегустацией 3 видов вин, + плацинты и мясная нарезка – в будние дни 350 леев/чел, после 17:00 и в выходные дни – 450 леев/чел.
Chateau Purcari – Пуркары
село Пуркары, район Штефан-Водэ.
Chateau Purcari
Что посмотреть
Пуркарский замок, пруд с лебедями, погреба, в которых выдерживается вино, винное производство, где производилось уникальное вино, поставляемое ко двору британской королевской семьи, коллекция вин, туристический комплекс и др.
Билеты на посещение Пуркар 6-7 октября 2018
Cтоимость билета - 200 леев/чел. В эту сумму включены:
- транспорт туда и обратно, отправление 6 и 7 октября в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 (от гостиницы «Турист» в Кишиневе);
- экскурсия на трех языках;
- дегустация трех видов вин;
- скидки 10% на покупку вина в магазине Chateau Purcari;
- развлекательная программa: концерт молдавской народной музыки.
Закуски за отдельную плату: шашлык, салат, традиционные блюда (голубцы, плацынды);
Сколько экономим:
Стоимость посещения Пуркарской винарии в другие дни
Экскурсия плюс дегустация трех видов вина
– 200 леев/чел (группы 8-10 человек), 220 леев/чел (группы 5-7 человек), 330 леев/чел (группы 2-4 человека), 1 человек – 360 леев.
Фестиваль вина в Chateau Vartely (Шато Вартели)
г. Оргеев, ул. Елиберарий, 170/B
Chateau Vartely
Что посмотреть
6-7 октября 2018, с 11:00, в Chateau Vartely – Фестиваль вина и празднование 10-летия туристического комплекса в этой винарии. Весь комплекс будет поделен на зоны. Зона дегустаций – можно попробовать 10 видов вина, получивших награды, а также муст, извар и сангрию. Зона деликатесов – мясо и овощи на гратаре, тыквенные десерты, виноград, орехи, яблоки и груши. Зона открытий – экскурсии по винарии, выставка фотографий, необычные осенние украшения. Обязательный подарок: персональный стакан Chateau Vartely. Лотерея. Скидки на вина и услуги. Также будет представлена концертная программа – Duo Zephyr, а для детей – аниматоры и творческие мероприятия.
Билеты на посещение Фестиваля в Chateau Vartely 6 и 7 октября 2018 г.
Стоимость билета – 420 леев. В нее входят посещение всех зон туристического комплекса, вина, закуски, подарки, лотереи, экскурсия - all inclusive. Для детей 8-16 лет билет обойдется в 210 леев/чел. Дети до 7 лет – бесплатно.
Транспорт – 80 леев, Кишинев-Оргеев-Кишинев, от гостиницы «Турист» в Кишиневе. Отправление (туда-обратно): 11.00 – 15.00, 12.00 – 16.00, 13.00 – 17.00.
Стоимость посещения Chateau Vartely в другие дни
В другие дни экскурсия без дегустации обойдется в 150 леев/чел. Экскурсия плюс дегустация двух видов вина – 175 леев/чел.
Замок Мими – Castel Mimi
с. Бульбоака Ново-Аненского района, ул. Дачия, 1.
Castel Mimi
Что посмотреть
Уникальный старый замок с погребами, коллекция, музей, оригинальный огород, стильные рестораны и СПА, производство вина, необычный двор и многое другое.
Билеты на посещение Замка Мими 6 и 7 октября 2018 г.
6-7 октября 2018 г. в Замке Мими посетителям будет предложен специальный туристический пакет стоимостью 300 леев/чел в день. В билет включены: одна традиционная плацында, один стакан муста Розе, музыка, шоу (в 18.00), возможность покупки вина по ценам от производителя. Транспорт не включен.
Сколько экономим: стоимость посещения Замка Мими в другие дни
Пакет услуг BACCHUS – экскурсия по замку, погребам, исторический экскурс, дегустация трех видов вина, крэкеры – 300 леев/чел.
День вина на Asconi Winery
село Пухой Яловенского района, ул. Штефана чел Маре, 1.
Asconi Winery
Что посмотреть
Традиционное производство, двор, оформленный в стиле крестьянского хозяйства, и другое. В Дни вина на винодельне Asconi организован веселый праздник с вином, блюдами местной кухни, музыкой и танцами.
6 октября – концерт с участием фольклорных коллективов и группы «Гындул Мыцей».
7 октября - концерт с участием фольклорных коллективов и группы Alex Calancea Band.
Билеты на посещение 6-7 октября Asconi Winery
Стоимость билета – 150 леев/чел. на один день, дети до 13 лет - бесплатно. В цену билета включены:
- экскурсия по винарии;
- дегустация 15 видов вина (минимум);
- лотерея и различные игры;
- скидки на всю продукцию Asconi;
- бутылка вина - в подарок;
- концерт.
Сколько экономим:
Cтоимость посещения Asconi Winery в другие дни
В другик дни экскурсии проводятся с 11:00 до 17:00. Экскурсия с дегустацией трех видов вина – 150 леев/чел., пяти видов вина – 200 леев/чел.
Pivnitele Branesti – винодельня Бранешты
село Бранешты Оргеевского района (близ зоны Старый Орхей).
Pivnitele Branesti
то посмотреть
Винодельня Бранешты – это 75 километров подземных галерей, по которым можно проехать на автомобиле, производство, частично под землей, хранилище уникальных вин. Рядом с винарией – пещера каменного века с экспозицией – воссозданной картинкой жизни той эпохи. У винодельни Бранешты не будет стенда на площади Великого Национального собрания в Кишиневе.
Билет на посещение винодельни Бранешты 6-7 октября 2018
Стоимость билета на один день 6-7 октября - 100 леев/чел. В эту цену включены:
- Ээкскурсия по подвалам, производству, самостоятельно можно посетить пещеру каменного века;
- 1 стакан молодого вина – тулбурела.
За отдельную плату можно будет купить со скидкой вина, а также плацынды и другие закуски.
Сколько экономим:
Стоимость посещения винодельни Бранешты в другие дни
В другие дни экскурсия без дегустации обойдется в 150 леев/чел.
День вина в Chateau Cojusna
с. Кожушна Страшенского района, ул. Механизаторов, 1.
Chateau Cojusna
Что посмотреть:
Замок с погребами, винная коллекция, производство и многое другое. Винодельня Migdal-P организовала праздничные мероприятия 6 и 7 октября, с 10:00 до 18:00. В программе: дегустация вин георграфической зоны «Кодру», экскурсия в погреба и осмотр коллекции вин, закуски и блюда, музыка.
Билет на посещение Chateau Cojusna 6-7 октября 2018 г.
Стоимость билета – 120 леев (дети до 12 лет – бесплатно). В цену включены:
- экскурсия в погреба и в хранилище коллекции, а также в секцию дивинов;
- транспорт Кишинев – Кожушна – Кишинев;
- дегустация вин.
Сколько экономим:
Стоимость посещения Chateau Cojusna в другие дни
В другие дни экскурсия без дегустации стоит 150 леев/чел. (в составе группы из 2-7 человек) и 120 леев/чел. (в составе группы от 8 человек). Экскурсия с дегустацией трех видов вина + сыр, орехи, крекеры - 280 леев/чел (группы от 8 человек), 300 леев/чел (группы 4-7 человек), 350 леев/чел. (2-3 человека).
Винодельня Et Cetera
село Крокмаз района Штефан-Водэ.
Et Cetera
Что посмотреть
Et Cetera – это самобытная семейная винодельня. Здесь можно не только увидеть, как делают вино, но и самим собрать и отжать виноград, а также попробовать уникальные местные блюда. На территории винодельни есть ресторан и гостевой дом. Регулярно на винодельне устраивают различные мероприятия.
Посещение 6-7 октября 2018 г. винодельни Et Cetera
Специальной программы 6-7 октября в винодельне Et Cetera не будет. Для тех, кто пожелает посетить предприятие, резервация мест в обычном режиме.
Стоимость посещения винодельни Et Cetera в другие дни
В другие дни для 1-2 человек экскурсия и дегустация 5 видов вина + плацынды обойдется в 200 леев/чел. Для 5 и более человек экскурсия и дегустация 6 видов вина + плацынды – 250 леев/чел.
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