Платон: "Плахотнюк попал в капкан

"Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк попал в капкан, из которого ему уже не вырваться, а потеря власти для него равняется преследованию по разным странам мира с арестом его активов. Его ценность лишь в том, что он изредка гавкает в сторону России", - сообщил в интервью порталу Rise.md финансист Вячеслав Платон, приговоренный к 18 годам лишения свободы.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он утверждает, что "конечными получателями всех кредитов Banca de Economii были Плахотнюк и Шор". "Это не пустые заявления, которые может себе позволить только лишь молдавская прокуратура. На все эти заявления есть конкретные, четкие, ясные, убедительные документальные доказательства", - отметил предприниматель.

По словам Платона, остаться у власти в РМ Плахотнюку надолго никто не даст: "Держать диктатора в центре Европы никто не будет. Довольно сомнительная ценность для Европы и США. Мы видим, как сейчас Путин активно встречается и с Трампом, и с Меркель. В данном контексте, значимость Плахотнюка в рассматриваемых отношениях стремится к нулю".

Платон считает, что Плахотнюк пытается стать для США "своим сукиным сыном".

"Но в связи с малозначимостью Молдовы и большим количеством "своих сукиных сынов" по всему миру это ему не удается. Да и нет никакой существенной выгоды от общения с такой токсичной личностью, как Плахотнюк. Одни репутационные издержки. Молдова - не Северная Корея, а Плахотнюк - не Ким Чен Ир. Молдова не в состоянии изолироваться от всего мира и опереться на собственные ресурсы. Так что будем надеяться, что этот режим долго не продержится", - заметил Платон, назвав свое осуждение "проигрышем на временном отрезке".

Он признался, что адвокаты, нанятые им в США, готовили за океаном кампанию по раскрытию истинного лица Плахотнюка, в том числе "его роли в отмывании через Молдову денег Магнитского".

"Я уверен, что Гачкевича (Григорий Гачкевич, бывший глава Banca de Economii. - RISE) держат в тюрьме, чтобы он молчал о действительной роли Плахотнюка в деле Магнитского. Этим делом занимались мои партнеры, поэтому я точных цифр затрат не знал. Но они действительно обсуждали с влиятельными людьми в США, в том числе и с Браудером (основатель фонда Hermitage Capital Management. - RISE), мероприятия по привлечению Плахотнюка к ответственности", - сказал Платон.