Румыны купили авиакомпанию Air Moldova за 1,2 миллиарда леев: Теперь мы будем летать по нормальным ценам?

В скором времени из Кишинева будут открыты рейсы на США, Канаду и Китай.

По итогам конкурса по приватизации авиакомпании Air Moldova, комиссия по проведению конкурса объявила победителя — компанию Civil Aviation Group S.R.L. Стоимость сделки превышает 1,2 миллиарда леев, из которых 50 миллионов леев были перечислены госбюджету, а остальная сумма представляет собой задолженность компании Air Moldova, которую инвестор обязан погасить. Покупатель также взял на себя обязательство решить проблемы развития компании, сообщает deschide.md.

Компанию Air Moldova выставили на продажу, чтобы избежать ее банкротства. В последние годы результаты деятельности компании постоянно снижались. В 2015 году компания понесла убытки в размере 227 миллионов леев, в 2016-м — была прибыль в размере 8,54 миллионов леев, в 2017 году — убытки на 190,4 миллионов леев.

Компания Civil Aviation Group SRL учреждена группой инвесторов, самым крупным из которых является компания Blue Air. Это одна из важнейших компаний на румынском авиарынке.

Согласно стратегии развития компании Air Moldova, ”Civil Aviation Group” запустит 7 новых маршрутов до конца 2019 года и еще 4 — в 2020 году. В 2021 году предусмотрено открытие рейсов на длинные дистанции — США, Канаду, Китай.