Мощи великомученика и целителя Пантелеймона были доставлены в Молдову

Глава государства вместе с Митрополитом Владимиром и православными верующими Молдовы встретил величайшую святыню – мощи великомученика и целителя Пантелеймона с горы Афон.

Святыня была доставлена в Кишиневский Собор Рождества Христова по инициативе президента. Мощи святого Пантелеймона будут выставлены для поклонения всем верующим во многих регионах Молдовы – от севера до юга.

В течение 10 дней приложиться к мощам святого Пантелеймона можно будет в следующих населенных пунктах:

2 октября (после 16.00) и 3 октября – Собор Рождества Христова (мун. Кишинев);

4 октября – Онкологический институт (мун. Кишинев);

5 октября (с 11.00) – Собор Святого Иоанна Крестителя (город Комрат);

6 октября – Церковь Казанской иконы Божией Матери (город Чадыр-Лунга);

7 октября (с 8.30) – Собор Святых Архангелов Михаила и Гавриила (город Кагул);

8 октября (с 10.30) - 9 октября (до 12.00) – Епископальный собор Святых Императора Константина и Царицы Елены (город Бельцы);

9 октября (после 14.00) – Церковь святого Дмитрия (город Купчинь, Единецкого района);

9 октября (после 16.00) – Кафедральный собор Василия Великого (город Единец);

9 октября (после 18.00) – 10 октября - Монастырь села Забричаны, (Единецкого района);

11 октября (после 15.00) – Собор Рождества Христова (мун. Кишинев);

12 октября мощи святого Пантелеймона будут отправлены обратно на Святую Гору Афон.

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