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Общество
«Что? Где? Когда?» в Кишиневе
03.10.2018

В Кишиневе, на площадке Российского центра науки и культуры, прошли интеллектуальные состязания клуба «Что? Где? Когда?», сообщает пресс-служба РЦНК.

Соревнования были проведены по инициативе кишиневского клуба «Интигра» — члена Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

В интеллектуальной игре приняли участие ведущие знатоки молдавской столицы из 12 команд.

Турнир прошел в напряженной борьбе. Одним из бессортных лидеров стала команда Григория Алхазова, обладателя Хрустальной совы в московском телеклубе «Что? Где? Когда?».


 
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