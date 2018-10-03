«Что? Где? Когда?» в Кишиневе

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Общество
В Кишиневе, на площадке Российского центра науки и культуры, прошли интеллектуальные состязания клуба «Что? Где? Когда?», сообщает пресс-служба РЦНК.
Соревнования были проведены по инициативе кишиневского клуба «Интигра» — члена Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».
В интеллектуальной игре приняли участие ведущие знатоки молдавской столицы из 12 команд.
Турнир прошел в напряженной борьбе. Одним из бессортных лидеров стала команда Григория Алхазова, обладателя Хрустальной совы в московском телеклубе «Что? Где? Когда?».
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