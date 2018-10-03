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Общество
Турпакеты в Румынию на рождественские праздники подорожали до 50%
03.10.2018

Турпакеты в Румынию на рождественские праздники подорожали до 50%. На курорте Рынка в уезде Горж одна ночь в гостинице обойдется теперь в 1600 леев. А за пять ночей придется заплатить примерно восемь с половиной тысяч леев.

В стоимость входит проживание, завтрак и рождественский ужин. По словам турпоператоров, владельцы пансионатов и гостиниц повышают цены из-за большого наплыва туристов в этот период.

Сами румынские предприниматели ссылаются на подорожание дров и продовольствия.


 
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