Турпакеты в Румынию на рождественские праздники подорожали до 50%

Турпакеты в Румынию на рождественские праздники подорожали до 50%. На курорте Рынка в уезде Горж одна ночь в гостинице обойдется теперь в 1600 леев. А за пять ночей придется заплатить примерно восемь с половиной тысяч леев.

В стоимость входит проживание, завтрак и рождественский ужин. По словам турпоператоров, владельцы пансионатов и гостиниц повышают цены из-за большого наплыва туристов в этот период.

Сами румынские предприниматели ссылаются на подорожание дров и продовольствия.