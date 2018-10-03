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Спорт
Молдавские спортсмены – участники Юношеской олимпиады - 2018
03.10.2018

17 молдавских спортсменов будут участвовать в Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, которые запланированы на 6-18 октября.

Вместе со своими тренерами они были представлены руководителями специализированных федераций. Исполком Олимпийского комитета Молдовы решил, что знаменосцем нашей сборной на Олимпиаде будет борец Александрин Гуцу – чемпион мира по греко-римской борьбе среди кадетов.

Молдавские спортсмены, получившие путевки на Олимпийские игры в Буэнос-Айресе:

ПЛАВАНИЕ

Татьяна Салкуцан – 2001, Тирасполь

Анастасия Мошченская – 2000, Тирасполь

Никита Бортникова – 2002, Кишинёв

Иван Семидетнов – 2000, Бельцы

БОРЬБА

Ирина Рынгач – 2001, Леова – 57 кг

Мария Леорда – 2001, Чимишлия – 43 кг

Александрин Гуцу – 2002, Штефан Водэ – 71 кг

ДЗЮДО

Паулина Цуркан – 2002, Леова – 40

кг Алин Багрин – 2002, Кишинёв – 100 кг

БАДМИНТОН

Влада Ганга – 2001, Кишинёв

Кристиан Савин – 2000, Кишинёв

АТЛЕТИКА

Нина Капацина – 2002, Кишинёв – метание ядра 

гребля Иван Коршунов – 2000, Тирасполь

пятиборье Алексей Васильянов – 2000, Кишинёв

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Владислав Урсу – 2001, Кишинёв

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Милена Гацко – 2001, Кишинёв

СТРЕЛЬБА Кирилл Ушанлы – 2002, Кишинёв


 
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