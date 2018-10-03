Молдавские спортсмены – участники Юношеской олимпиады - 2018

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Спорт
17 молдавских спортсменов будут участвовать в Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, которые запланированы на 6-18 октября.
Вместе со своими тренерами они были представлены руководителями специализированных федераций. Исполком Олимпийского комитета Молдовы решил, что знаменосцем нашей сборной на Олимпиаде будет борец Александрин Гуцу – чемпион мира по греко-римской борьбе среди кадетов.
Молдавские спортсмены, получившие путевки на Олимпийские игры в Буэнос-Айресе:
ПЛАВАНИЕ
Татьяна Салкуцан – 2001, Тирасполь
Анастасия Мошченская – 2000, Тирасполь
Никита Бортникова – 2002, Кишинёв
Иван Семидетнов – 2000, Бельцы
БОРЬБА
Ирина Рынгач – 2001, Леова – 57 кг
Мария Леорда – 2001, Чимишлия – 43 кг
Александрин Гуцу – 2002, Штефан Водэ – 71 кг
ДЗЮДО
Паулина Цуркан – 2002, Леова – 40
кг Алин Багрин – 2002, Кишинёв – 100 кг
БАДМИНТОН
Влада Ганга – 2001, Кишинёв
Кристиан Савин – 2000, Кишинёв
АТЛЕТИКА
Нина Капацина – 2002, Кишинёв – метание ядра
гребля Иван Коршунов – 2000, Тирасполь
пятиборье Алексей Васильянов – 2000, Кишинёв
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Владислав Урсу – 2001, Кишинёв
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Милена Гацко – 2001, Кишинёв
СТРЕЛЬБА Кирилл Ушанлы – 2002, Кишинёв
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