Спорт Молдавские спортсмены – участники Юношеской олимпиады - 2018 17 молдавских спортсменов будут участвовать в Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, которые запланированы на 6-18 октября. Вместе со своими тренерами они были представлены руководителями специализированных федераций. Исполком Олимпийского комитета Молдовы решил, что знаменосцем нашей сборной на Олимпиаде будет борец Александрин Гуцу – чемпион мира по греко-римской борьбе среди кадетов. Молдавские спортсмены, получившие путевки на Олимпийские игры в Буэнос-Айресе: ПЛАВАНИЕ Татьяна Салкуцан – 2001, Тирасполь Анастасия Мошченская – 2000, Тирасполь Никита Бортникова – 2002, Кишинёв Иван Семидетнов – 2000, Бельцы БОРЬБА Ирина Рынгач – 2001, Леова – 57 кг Мария Леорда – 2001, Чимишлия – 43 кг Александрин Гуцу – 2002, Штефан Водэ – 71 кг ДЗЮДО Паулина Цуркан – 2002, Леова – 40 кг Алин Багрин – 2002, Кишинёв – 100 кг БАДМИНТОН Влада Ганга – 2001, Кишинёв Кристиан Савин – 2000, Кишинёв АТЛЕТИКА Нина Капацина – 2002, Кишинёв – метание ядра гребля Иван Коршунов – 2000, Тирасполь пятиборье Алексей Васильянов – 2000, Кишинёв НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Владислав Урсу – 2001, Кишинёв СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА Милена Гацко – 2001, Кишинёв СТРЕЛЬБА Кирилл Ушанлы – 2002, Кишинёв

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