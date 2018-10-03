Ионицэ: Республика Молдова нуждается в инвестициях, а не в деньгах

Республика Молдова нуждается в инвестициях, а не в деньгах. В настоящее время на счетах молдавских банков насчитывается 15 млрд. леев, с которыми они не знают что делать, и Национальный банк вынужден блокировать эти деньги.

Об этом заявил экономический эксперт ИРСИ „Viitorul” Вячеслав Ионицэ в ходе ередачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN. По его словам, инвестиции обходят Республику Молдова стороной, но они необходимы стране потому, что вместе с иностранными инвестициями приходят не только деньги, но и менеджмент и технологии. Что касается банковской системы, эксперт говорит, что ей нужны очень четкие внутренние правила и процедуры, для того, чтобы не было больше мошенничеств, чтобы не выдавались кредиты, которые не возвращаются.

„В течение двух лет в нашу банковскую систему поступило в виде депозитов 14 млрд. леев. Люди доверяют банкам. В общей сложности, они имеют 63 млрд. леев. С другой стороны, кредиты не выдаются как и раньше. И вместо того, чтобы деньги в банках приходили и уходили, они заблокированы”, - сказал Вячеслав Ионицэ.

Таким образом, Национальный банк Молдовы вынужден взять эти деньги и платить банкам проценты из денег граждан. Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ утверждает, что банковская система отражает ситуацию в экономике. По его словам, в банковской системе главными проблемами является надзор, низкое корпоративное управление и стандарты.

„До 70% банковской системы принадлежат офшорным компаниям, нет ясности с держателями банковской системы – все это продолжает быть серьезными проблемами для всей системы”, - сказал Роман Киркэ. По его словам, в дальнейшем есть риски в зоне некомпетентности или низких стандартов управления портфелем кредитования.

„У меня создается впечатление, что банки отключены от реальной экономической системы, не понимают, как работают экономические агенты, не понимают их философию, не понимают их нужды и не предлагают услуги”, - заявил эксперт.