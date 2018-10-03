Какими языками владел Штефан Великий?

В одном из первых сохранившихся документе эпохи Штефана чел Маре (от 12.08.1457 г.), выпущенном Канцелярией Молдовы на славянском языке, Штефан III величал себя Стефан воевода, Господарь Земли Молдавской, и подписал его, опираясь на веру своих высоких придворных, на веру «всех наших молдавских бояр, великих и малых».

Из канцелярии Штефана Великого вышли (1457–1504 гг.) около 450 документов на славянском, латинском, итальянском и немецком языках... Однако, как отметил академик Н. Корлэтяну, молдавский язык широко проникает в господарские грамоты уже во времена правления Александра Доброго (1400–1432). И в документах, подписанных Штефаном Великим, употребляется много сугубо молдавских слов. Напомним некоторые из них: бахнэ, блидарь, браниште, хыж, рэдь, штюбей, ушер, портар, припэшар, секэтурэ и многие другие. В грамотах Штефана Великого засвидетельствовано множество истинно молдавских топонимов: Бахница, Бэхнень, Брындза, Буковень, Кетрень, Харбужь (село в цинуте Фэлчиу), Кухнешть, Штюбеень, Присака, Борта, Блидарь (село).

На полях вассальной грамоты, представленной Штефаном Великим польскому королю Казимиру (16.09.1485 г.), имеется «интересное дополнение» сделанное, кем-то из поляков: «hec inscripsio ex valahico in latinum versa est...». Что означает, что латинский текст договора был переведен с молдавского.

Впрочем, Штефан Великий говорил и на других языках. Во время переговоров с Фирлеем относительно Покутии Штефан Великий резко ответил этому польскому послу: «Взяли есми ту букату земле хочу щоби ми ся ней достало».

Это означает, что Штефан говорил и на славянских языках, на которых велась канцелярия Молдовы. Анализируя текст послания Штефана Великого королю Польши Александру (22.11.1503 г.), И. Богдан заключает: «Оригинал «буката земли» показывает, что послание было отредактировано молдавским дьяком».

В последних господарских грамотах, продиктованных и подписанных Штефаном III Великим, господарь называет себя Stephanus palatinus Dei gracia Terre Moldavie (октябрь 1503 г.), опираясь на веру omnium boiarorum nostrorum moldaviensium.

Штефан Великий – «человек из Молдовы, Воин молдавской земли» – говорил на языке своего народа, на языке молдаван, языке, который они называли и называют и по сей день молдавским языком.