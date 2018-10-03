ПКРМ о расследовании кражи милиларда: Никто не станет искать его по собственным карманам

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ПКРМ выступила с репликой после того, как генеральный прокурор Эдуард Харунжен отказался явиться в Парламент с отчетом о ходе следствия по краже миллиарда. В формировании отметили, что это «можно считать явкой с повинной и саморазоблачением в коррумпированности».
Фото: LiveInternet
«На прошлой неделе парламент, невзирая на сопротивление спикера Адриана Канду и всей фракции правящей Демпартии, проголосовал за организацию слушаний по вопросу о расследовании «кражи века». На них был вызван генеральный прокурор Эдуард Харунжен. Не прошло и двух дней, как Харунжен, ссылаясь на «тайну следствия», отказался приходить в парламент на эти слушанья. Чем, вообще-то нарушил закон», - говорится в сообщении.
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