Цуркан: решение КС по закону о функционировании языков - провокация

Решение Конституционного суда (КС) по Закону №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который изначально наделял русский язык статусом языка межнационального значения, а также гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврита, языков других этнических групп, проживающих на территории страны, — это политическая провокация.

Такое заявление сделал в пресс-центре Sputnik Молдова депутат парламента, председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Владимир Цуркан.

По словам Цуркана, в практике КС неоднократно бывали случаи, когда специалисты делали определенные выводы, касаемо тех или иных законов, которые следовало бы изменить.

"Юридически было бы правильным, чтобы КС свои предложения направлял в парламент, а законодательный орган принимал бы необходимые решения об изменении того или иного законодательного акта", — отметил он.

Цуркан подтвердил, что ряд положений закона о функционировании языков действительно устарели, но это касается, в основном названий госструктур.

Дело в том, как объяснил эксперт, что "КС должен давать только оценку конституционности, соответствует или нет, чего в решении ведомства нет".

"Здесь необходимо обратить внимание еще на один момент. В заключительных положениях самой Конституции в седьмой главе четко предусмотрено что именно этот закон о функционировании языков является действующим до того момента, пока определенные статьи или весь закон будет признан неконституционным", — пояснил Цуркан.

Именно поэтому данный закон юридически продолжает существовать.