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"Румынским покупателем" Air Moldova оказалась молдавская фирма
03.10.2018

Компания Civil Aviation Group S.R.L была объявлена победителем коммерческого конкурса на приватизацию авиакомпании Air Moldova.

Стоимость сделки купли-продажи превышает 1,2 млрд леев, из которых только 50 млн леев поступят в государственный бюджет, а остальная часть суммы представляет собой задолженность Air Moldova, которую обязался выплатить инвестор. Покупатель также взял на себя обязательство решить проблемы, связанные с деятельностью и развитием компании, пишет zdg.md.

Кто является акционером Civil Aviation Group S.R.L

Компания Civil Aviation Group SRL была учреждена 23 августа 2018 года группой инвесторов, большая доля (49%) в которой принадлежит Blue Air, частной румынской авиакомпании, базирующейся в Бухаресте. 

Ассоциированными членами компании Civil Aviation Group SRL  также являются два гражданина Республики Молдова, которые владеют 25,5% акций. 30 августа Андрей Янович и Сергей Мельник совместно с Air Global Group Lip основали компанию Air Jet Company.

Одним из акционеров является Сергей Мельник, бывший кандидат на пост губернатора, финансовый эксперт и президент консалтинговой фирмы в США. В 1994 году Сергей Мельник проходил практику в Министерстве иностранных дел в Кишиневе, Высшей судебной палате и других государственных учреждениях, а затем работал в течение года в качестве юриста в коммерческом банке «Intreprizbanca» (Кишинев, Молдова). С 1998 по 2000 год он занимал должность финансового аналитика в International Media Solutions (Флорида, США). С 2004 года и до настоящего времени он является президентом консалтинговой фирмы Wolf Blitz Corporation.

 

Другим партнером является Андрей Янович, который, по данным Агентства публичной собственности, является совладельцем AMS Airlines Air Charter (Грузия). В профиле в социальной сети Linkedin, Янович указал, что он работает менеджером по безопасности в AMS Airlines Air Charter. В период 2011-2013 годов он был директором по управлению воздушным движением в Aquiline International Corp Ltd.

Администратором Civil Aviation Group SRL является Дзинтарс Померс, бывший президент и главный исполнительный директор международного аэропорта Риги. Ранее он занимал должности в Министерстве транспорта Латвии.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Агентством публичной собственности, победитель конкурса взял на себя обязательство развивать инфраструктуру Air Moldova, расширить список направлений авиакомпании, увеличить поток пассажиров на основных направлениях, которыми управляет авиакомпания Air Moldova, модернизировать и увеличить авиапарк, повышать квалификацию авиационного персонала, а также пилотов и экипажа.

Согласно Стратегии развития Air Moldova, Civil Aviation Group S.R.L. планирует запустить 7 новых маршрутов к концу 2019 года и 4 новых маршрута в 2020 году. Ожидается, что в 2021 году будут открыты дальние авиамаршруты в США, Канаду, Китай и авиамаршруты средней дальности. Кроме того планируется увеличить пассажиропоток по ряду существующих направлений.

«Для обеспечения бесперебойной работы по всем направлениям с учетом растущего пассажиропотока количество эксплуатируемых воздушных судов будет постепенно увеличиваться, поэтому к 2021 году авиапарк компании Air Moldova будет состоять из 14 самолетов. Обновлять авиапарк планируется самолетами Airbus A320 / A319 и Embraer E-190», - отметили в Агентстве публичной собственности.

Для регулярной подготовки и повышения квалификации персонала к 2023 году покупатель запланировал финансовые средства в размере около 3,5 млн евро.

Выставление на приватизацию государственной компании Air Moldova было обусловлено необходимостью спасения авиакомпании от банкротства. В последние годы результаты ее деятельности демонстрировали непрерывное снижение, зарегистрировав в 2015 году убытки в размере 227 млн леев, в 2016 году - прибыль в размере 8,54 млн леев, в 2017 году потери составили 190,4 млн леев. В первом семестре 2018 года задолженность компании составляла 1, 283 млрд леев, увеличившись на 169 млн леев по сравнению с началом года , а результат первой половины финансового года был отрицательным и оценивается в 160 млн леев, к которым следует добавить потери предыдущих лет.

 


 
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