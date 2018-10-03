Додон не одобрил законопроект о продаже Республиканского стадиона

Законопроект о продаже Республиканского стадиона был возвращен в парламент для пересмотра. Президент Игорь Додон отказался промульгировать закон.

Данная законодательная инициатива рассматривалась сегодня Комиссией по бюджетам и финансам, передает unimedia.info.

В аргументах, выдвинутых президентом, говорится, что парламент не имеет права продавать этот земельный участок, поскольку он находится во владении мэрии Кишинева, поэтому у парламента нет права принимать этот закон.

«Согласно Земельному кодексу, земля принадлежит примэрии Кишинева, и парламент не имеет права ее продавать», - сказал советник президента Максим Лебединский.

Более того в аргументах, выдвинутых Игорем Додоном, говорится, что Законодательный орган не уточнил в тексте проекта, из каких средств будет осуществляться снос существующих там строений.

«Также в проекте не указывается, кто является получателем, поскольку в законопроекте говорится, что земля, на которой находится Республиканский стадион, не перейдет во владение посольства США, а перейдет во владение того, кто построит там здания», - добавил Максим Лебединский. .

Лидер ПСРМ Зинаида Гречаный также выступила против этого законопроекта.

«Конечно мы не будем поддерживать эту позицию комиссии, потому что правительство США, исходя из аргументов, выдвинутых президентом Игорем Додоном, должно само отказаться от этой сделки. Так они продемонстрируют пример демократических ценностей», - сказала Зинаида Гречаный.

Члены Комиссии выступили с предложением правительству, чтобы цена на этот земельный участок не была ниже рыночной стоимости, а большинством голосов законопроект был возвращен в парламент для пересмотра.

Напомним, что в Молднете 19 июля появилась петиция «Судьбу стадиона должен решать народ» с требованием к правительству Молдовы отказаться от решения передать 5 га земли в центре Кишинева, на которой расположен Республиканский стадион, посольству США для строительства там новой дипмиссии. К этому моменту петицию подписали более 3000 человек. Среди поддержавших петицию есть как политики, так и деятели культуры.