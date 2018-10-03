Кирилл Габурич: Всего на 2019 год запланирован ремонт и строительство 2600 километров дорог

Полторы тысячи километров дорог построят и отремонтируют в Молдове по программе "Хорошие дороги - 2". План работ представили сегодня в министерстве экономики и инфраструктуры.

Ремонтировать на втором этапе будут дороги районного значения. Выделят на это почти два миллиарда леев - полтора миллиарда из госбюджета и около 500 миллионов из дорожного фонда. Начнут работы следующей весной.

"Всего на 2019 год запланирован ремонт и строительство 2600-сот километров дорог. Полторы тысячи километров - по программе "Хорошие дороги -2", 180 - за счет иностранных инвестиций. Ремонт еще около 900 километров будет финансироваться из внешних источников", - говорит министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Особое внимание мы уделим дорогам между селами. Фронт работ будет расширен. При необходимости обустроим ливневую канализацию. Также нанесем разметку и, в некоторых случаях, проведем уличное освещение", - сказал глава Госадминистрации дорог Георге Курмей.

До сих пор по программе "Хорошие дороги для Молдовы" отремонтировали почти 840 километров из запланированных 1200-от.