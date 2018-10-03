3 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Кирилл Габурич: Всего на 2019 год запланирован ремонт и строительство 2600 километров дорог
03.10.2018

Полторы тысячи километров дорог построят и отремонтируют в Молдове по программе "Хорошие дороги - 2". План работ представили сегодня в министерстве экономики и инфраструктуры.

Ремонтировать на втором этапе будут дороги районного значения. Выделят на это почти два миллиарда леев - полтора миллиарда из госбюджета и около 500 миллионов из дорожного фонда.  Начнут работы следующей весной.

"Всего на 2019 год запланирован ремонт и строительство 2600-сот километров дорог. Полторы тысячи километров - по программе "Хорошие дороги -2", 180 - за счет иностранных инвестиций. Ремонт еще около 900 километров будет финансироваться из внешних источников", - говорит министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Особое внимание мы уделим дорогам между селами. Фронт работ будет расширен. При необходимости обустроим ливневую канализацию. Также нанесем разметку и, в некоторых случаях, проведем уличное освещение", - сказал глава Госадминистрации дорог Георге Курмей.

До сих пор по программе "Хорошие дороги для Молдовы" отремонтировали почти 840 километров из запланированных 1200-от.


 
Количество просмотров:
61
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.