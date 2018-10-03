Депутат: Уничтожение Air Moldova спланировано, на очереди Moldtelecom

По словам депутата от ПСРМ Александра Нестеровского, продажа авиакомпании была спланирована нынешним правящим большинством.

На своей странице в социальной сети депутат рассказал о том, что банкротство и последующая продажа «Air Moldova» — попытка окончательно украсть у народа последние активы накануне провала на парламентских выборах «проевропейской коалиции», передает vkurse.md

«Накануне парламентских выборов, которые с треском проигрывают представители «проевропейского большинства», они решили доворовать всё, что осталось в этой стране. Вчера Молдова потеряла единственного отечественного авиаперевозчика — Air Moldova. В течение последних нескольких лет мы слышим о том, какая эта авиакомпания убыточная. Слышим и о том, что её оказывается срочно нужно продать. Однако положение данного авиаперевозчика в нашей стране позволяло зарабатывать немалые деньги.

Давайте подумаем — как монополист на рынке может быть убыточным? Как компания, чья стратегическая значимость сопоставима с «Moldtelecom», «CET-Nord» и т.д, смогла набрать столько долгов? А я вам отвечу — это неграмотное управление. У меня лишь две версии — либо авиаперевозчиком управлял очередной кум очередного министра, либо уничтожение Air Moldova было спланировано, чтобы потом продать за копейки. Я лично склоняюсь к второй версии. Если посмотреть официальные данные по компании, можно отметить интересную особенность — несмотря на заявленную «иностранность» инвестора, фирмой, которая приобрела отечественного авиаперевозчика управляют граждане Молдовы… Очередная афера налицо.Не изменим ситуацию в Молдове в ближайшем будущем — следующими на продажу станут такие золотые жилы, как «Moldtelecom», написал депутат.