Колхоз - дело добровольное. Шор о возрождении экономики страны

На состоявшемся 3 октября брифинге председатель партии «Шор», примар Оргеева Илан Шор выступил с программными заявлениями по возрождению экономики страны...

По словам лидера партии, экономическая программа вывода страны из кризиса разработана специалистами партии и нуждается в популяризации.

«Там, где граждане соприкасаются с нашими проектами, с результатами нашей работы, мы видим благодарность, доверие и поддержку. Но пока еще не все жители страны знают правду о нас и наших успехах. Тем более, пока еще далеко не все знают о нашей комплексной программе развития. Именно поэтому мы решили начать активное разъяснение своих позиций и своей программы. Мы постараемся это сделать доступным языком, на наглядных примерах или с демонстрацией нашего опыта. Мы расскажем, как мы видим решение экономического вопроса. Некоторые идеи по быстрому и эффективному «перезапуску» экономики нашей страны», - заявил Илан Шор в начале брифинга.

По словам председателя партии «Шор» государство обязано увеличить собственное присутствие и влияние в экономике.

В частности, предлагается создать государственные монополии на импорт табачных изделий и нефтепродуктов. По словам Илана Шора, это не только даст дополнительные доходы в бюджет, но позволит контролировать цены на те же горюче-смазочные материалы, что особенно важно для сезона полевых работ в сельском хозяйстве, а также оказывает значительное влияние на формирование потребительских цен.

В этой связи предлагается строительство в Молдове крупного государственного нефтеперерабатывающего завода. В сельском хозяйстве Илан Шор предлагает смелое решение – возрождение современных коллективных сельхоз предприятий – колхозов. «Единственный шанс возродить село и вернуть наших соотечественников на родину – это вернуться к колхозам. Конечно добровольно. Поэтому мы выступаем за разработку и внесение в законодательство целого комплекса мер, которые будут способствовать консолидации земель, внедрению кооперативных, коллективных форм организации труда в аграрном секторе. Только крупные хозяйства смогут применить новые технологии и осилят новую технику»,- заявил Шор.

По его словам, эффективные крупные хозяйства оживят село, вернут соотечественников из-заграницы и позволят развивать инфраструктуру и социальную сферу в сельской местности.

Мэр Оргеева также обратил особое внимание на роль государства в защите собственных производителей, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

«Мы не просто уверены в успехе наших идей, мы на деле показываем, что большие и нужные дела можно делать и у нас в Молдове, своими силами! Что мы сами способны возродить страну и ее экономику», - заключил Илан Шор.

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