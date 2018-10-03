Колхоз - дело добровольное. Шор о возрождении экономики страны

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На состоявшемся 3 октября брифинге председатель партии «Шор», примар Оргеева Илан Шор выступил с программными заявлениями по возрождению экономики страны...
По словам лидера партии, экономическая программа вывода страны из кризиса разработана специалистами партии и нуждается в популяризации.
По словам председателя партии «Шор» государство обязано увеличить собственное присутствие и влияние в экономике.
В этой связи предлагается строительство в Молдове крупного государственного нефтеперерабатывающего завода. В сельском хозяйстве Илан Шор предлагает смелое решение – возрождение современных коллективных сельхоз предприятий – колхозов. «Единственный шанс возродить село и вернуть наших соотечественников на родину – это вернуться к колхозам. Конечно добровольно. Поэтому мы выступаем за разработку и внесение в законодательство целого комплекса мер, которые будут способствовать консолидации земель, внедрению кооперативных, коллективных форм организации труда в аграрном секторе. Только крупные хозяйства смогут применить новые технологии и осилят новую технику»,- заявил Шор.
По его словам, эффективные крупные хозяйства оживят село, вернут соотечественников из-заграницы и позволят развивать инфраструктуру и социальную сферу в сельской местности.
Мэр Оргеева также обратил особое внимание на роль государства в защите собственных производителей, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
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