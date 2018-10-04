Ездить в Турцию теперь можно по удостоверению личности

Граждане Молдовы теперь могут путешествовать в Турцию по удостоверению личности последнего образца.

Кабмин одобрил накануне подписание Межправительственного протокола о внесении поправок в Соглашение о безвизовом режиме между двумя странами. Документ направлен на укрепление и развитие молдо-турецких отношений, в том числе в торговой и туристической областях.

Находиться на территории Турции на основании удостоверения личности наши соотечественники смогут 90 дней. В случае, если они захотят трудоустроиться, остаться на учебу или продлить срок пребывания, им потребуется виза.

Такие же правила распространяются и на граждан Турции.