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Политика
Ездить в Турцию теперь можно по удостоверению личности
04.10.2018

Граждане Молдовы теперь могут путешествовать в Турцию по удостоверению личности последнего образца.

Кабмин одобрил накануне подписание Межправительственного протокола о внесении поправок в Соглашение о безвизовом режиме между двумя странами. Документ направлен на укрепление и развитие молдо-турецких отношений, в том числе в торговой и туристической областях.

Находиться на территории Турции на основании удостоверения личности наши соотечественники смогут 90 дней. В случае, если они захотят трудоустроиться, остаться на учебу или продлить срок пребывания, им потребуется виза.

Такие же правила распространяются и на граждан Турции.


 
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