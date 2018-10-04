Николае Фуртунэ: Все вакцины, ввозимые в Молдову, качественные

Специалисты-эпидемиологи из Национального агентства общественного здоровья заверили, что вакцины, которые используются для иммунизации населения, являются качественными и соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения. Уточнения были сделаны в связи с некоторыми призывами в общественном пространстве против обязательной вакцинации, и которые ставят под сомнение существование эпидемии кори в Республике Молдова, передает IPN.

Заместитель директора Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ отметил, что в последние годы мы являемся свидетелями различных кампаний, запущенных людьми, которые не имеют ничего общего с медициной и которые ставят под сомнение эффективность вакцинации.

По его словам, в публичном пространстве, а так же в интернете циркулирует много мифов, которые ставят под сомнение качество вакцин, ввозимых в Молдову, что они являются хуже, чем вакцины, используемые в других западных странах. „Любой импорт вакцин осуществляется на основании пакета обязательных документов. Ни одна партия вакцин, которые не соответствуют уровню качества, не поступает на склады”.

Кроме того, Николае Фуртунэ обращает внимание на то, что, помимо сомнения в отношении качества вакцин, в обществе циркулирует много идей о том, что вакцинация может вызвать определенные заболевания. „Ложь! Исследования показали, что вакцинация защищает население от инфекционных заболеваний”. Он призвал родителей не лишить детей права на здоровье и вакцинировать их.

„Хотелось бы, чтобы все те, кто утверждает, что вакцинация приносит вред, показали какую-нибудь специальную книгу или медицинский сайт, где утверждается, что прививки вредны”, - сказал сотрудник Отдела профилактики НАОЗ Алексей Чебан. По его словам, в Сербии в публичном пространстве появилось много ложной информации о вакцинах. Было открыто несколько уголовных дел, потому что умерли дети из-за некоторых заболеваний, которые могли быть предотвращены с помощью прививок.

Споры относительно обязательности вакцинации возобновились в обществе в августе, когда в Молдове было зарегистрировано несколько случаев кори, а 20 августа правительство объявило оранжевый код в связи с риском распространения кори.

В настоящее время около 5700 детей не допущены в учебные заведения из-за того, что не привиты против кори.