Ангела Ганнингер: Парламентские выборы станут переломным моментом в судьбе Молдовы

Парламентские выборы 2019 года станут переломным моментом в судьбе Республики Молдова. Поэтому, корректный избирательный процесс до и после выборов должен быть естественной вещью. Об этом заявила посол Федеративной Республики Германия в Республике Молдова Ангела Ганнингер в ходе приема по случаю Дня немецкого единства, передает IPN.

Ангела Ганнингер отметила, что на протяжении многих лет Германия и Европейский союз, с одной стороны, и Республика Молдова с другой стороны, приблизились все больше и больше, и важно, однако, совместное продолжение выбранного пути и реализация поставленных задач. „Сегодня мы наслаждаемся безвизовым режимом и глубокими и всеобъемлющими экономическими отношениями. Это было обусловлено широкомасштабными переговорами и хорошей подготовкой”, - сказала дипломат.

По ее словам, 3 октября является днем, в котором имело и имеет место очень важное для Германии и для всей Европы событие. „Подтверждение независимости Республики Молдова состоялось практически в тот же период, когда произошло и объединение Германии. Даже если исторический опыт наших стран разный, мы сохраним чувства взаимной дружбы”, - сказала Ангела Ганнингер.

Атмосферу на мероприятии поддерживал военной оркестр Вооруженных сил Германии.

День немецкого единства отмечается ежегодно 3 октября. Он был учрежден в 1990 году и является национальным праздником Федеративной Республики Германия.