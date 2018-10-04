Языковая проблема – это козырь, используемый, чтобы отвлечь внимание от других проблем, мнение

Проблема разговорного языка в Республике Молдова, законодательство о нем и дискуссии вокруг языка межнационального общения представляют собой „козырь”, используемый чтобы отвлечь внимание от социальных проблем. Эти дискуссии существуют для того, чтобы разделить в дальнейшем общество. Мнения были высказаны в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

„Нынешнее парламентское большинство и те, кто выступает за европейскую интеграцию, всегда будут использовать этот козырь, чтобы тревожить общество. Я надеюсь, что после выборов придут те силы, которые поставят окончательную точку в этом вопросе, узаконят в конце концов молдавский язык, а русский язык как язык межнационального общения, поставят на обсуждение и другие языки, как гагаузский, украинский, болгарский”, - заявил юрист Сергей Мишин.

Политический аналитик Роман Михэеш заявил, что Республика Молдова является чемпионом Европы в плане защиты национальных меньшинств. Он пришел к такому мнению после изучения законодательства разных стран, в том числе западных и восточных. Аналитик отметил, что в языковой области Молдова имеет очень хорошее законодательство. „У нас есть Стратегия в отношении национальных меньшинств, написанная с помощью европейских экспертов. В документе предусмотрены права меньшинств относительно языка. Но самое главное то, что у нас есть перепись 2014 года, согласно который, у нас 8,6% населения украинцы, 5,6% русских, 4% гагаузов и др.”, - отметил Роман Михэеш.

Бывший депутат Михаил Сидоров заявил, что молдавское законодательство в отношении национальных меньшинств довольно хорошо развито. По его словам, в то же время в Молдове разрушается многоязычие и, самое главное, русско-румынское двуязычие.