Движение ACUM протестует у парламента, стянуты отряды карабинеров

Члены и сторонники Движения национального сопротивления собрались у здания парламента, чтобы выразить протест в связи с тем, что вчера Постоянное бюро отменило слушания по вопросу о краже миллиарда.

Протестующие скандируют «Где воры, укравшие миллиард?», а в руках у них плакаты с аналогичными надписями. Десятки полицейских окружили здание, передает protv.md.

«Каждый день мы платим, потому что они украли миллиард. Никто не понес наказания и деньги не были возвращены», - заявляют организаторы протеста.

Они также добавили, что потребуют расследования касательно того, кто украл деньги, публикации отчета Kroll 2 и проведения голосования за закон Магницкого в парламенте, передает tv8.md.

Напомним, что парламентские слушания, посвященные расследованию кражи миллиарда, перенесли на следующую неделю. Решение было принято Постоянным бюро парламента. Точную дату слушаний пока не определили.